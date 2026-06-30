У стилі Реброва: Нагельсманн оголосив, що не збирається йти у відставку після провалу на ЧС

Чимало вболівальників і експертів прямо поклали провину за виліт Німеччини від Парагваю на Мундіалі на головного тренера Бундестім Юліана Нагельсманна. Втім спеціаліст не бачить причини завершувати свою роботу з командою.

Нагельсманн очолює німців з 2023 року без особливих успіхів. Зараз він сподівається допрацювати свій контракт, розрахований до Євро-2028, пише 24 Канал.

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Як Нагельсманн прокоментував поразку німців Парагваю?

Коуч після гри вирішив звинуватити у всьому арбітра: мовляв, той припустився помилки, коли в екстратаймі після перегляду відеоповтору скасував гол Та у ворота парагвайців через нібито напад на голкіпера з боку іншого футболіста Бундестім. На думку Нагельсманна, це просто смішне рішення.

Проте тренер чотириразових чемпіонів світу визнав, що команда не зробила все можливе на полі, хоча й нібито справляла хороше враження під час підготовки.

Нагельсманн запевнив, що сам не збирається йти зі своєї посади, але чекає на рішення керівництва німецького футболу. Він готовий і далі працювати та провести з командою цикл до Євро-2028.

Хто може стати наступником Нагельсманна?

Німецька преса майже одностайно хоче бачити на чолі національної команди Юргена Клоппа. Сам колишній тренер Ліверпуля одразу вирішив заявити, що знає про інтерес до його кандидатури з боку футбольної спільноти, але поки не готовий говорити про роботу у збірній.

Яке прокляття переслідує збірну Німеччини?

Перед матчем із Парагваєм вболівальники Бундестім тішилися, що вперше після перемоги на Мундіалі-2014 їхня улюблена команда спромоглася вийти у плей-оф.

От тільки чемпіонське прокляття насправді триває, просто воно набуло іншого змісту. Німецька машина так і залишається нездатною потрапити саме до 1/8 фіналу. Просто раніше зупинялася на груповій стадії, а тепер, коли з'явився додатковий раунд плей-оф, то програли саме в ньому.