Роналду показав свою велич: Португалія вирвала перемогу у важкому матчі із Німеччиною

В Лізі націй визначився перший фіналіст розіграшу 2024-2025. Господарі "фіналу чотирьох" німці приймали потужну збірну Португалії із зірковим Кріштіану Роналду у складі.

В Лізі націй 2024-2025 стартувала фінальна стадія турніру, де в рамках "фіналу чотирьох" визначиться переможець. У середу, 4 червня, відбувся перший півфінал, в якому Німеччина протистояла Португалії, повідомляє 24 Канал.

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Як завершився матч Німеччина – Португалія

У першому таймі Німеччина та Португалія створювали небезпечні моменти. Однак справа до забитих голів не дійшла. Навіть помилки не допомогли відкрити рахунок у поєдинку.

У другій половині матчу Німеччина першою відкрила рахунок. Згодом Бундестім посипалась та пропустила двічі, втративши перемогу.

Німеччина – Португалія 1:2

Голи: Вірц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Німці активно розпочали перший тайм, намагаючись забити швидкий гол на старті протистояння. Проте португальці надійно оборонялись та ловили Бундестім на контратаках та помилках.

Варто відзначити гру захисника Рубена Діаша та голкіпера Діогу Кошти, які своїми вдалими діями нівелювали небезпеку збоку німців. Завдяки, чому перша половина гри завершилась з рахунком 0:0.

На старті другого тайму португальці помилились після чого були одразу покарані. На 48-й хвилині Флоріан Вірц відкрив рахунок, ефектно пробивши головою після подачі від партнера.

Гол Флоріана Вірца: дивіться відео

На 63-й хвилині протистояння Франсішку Консейсау, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок. Португальський вінгер шаленим ударом з підкруткою пробив Тер Штегена.

Гол Франсішку Консейсау: дивіться відео

За 5 хвилин португальці зловили німців на контратаці та вперше у матчі вийшли вперед. Кріштіану Роналду подвоїв перевагу своєї збірної – 1:2.

Гол Кріштіану Роналду: дивіться відео

У результаті матч завершився перемогою збірної Португалії з рахунком 1:2. Кріштіану Роналду і компанія крокують у фінал Ліги націй.

Нагадаємо, що другий фіналіст Ліги націй визначиться у четвер 5 червня. Старт півфінального матчу Іспанія – Франція о 22:00 за київським часом.