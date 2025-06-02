Чи зможе Роналду затягнути Португалію у фінал Ліги націй: прогноз на битву із Німеччиною

У середу, 4 червня, футбольні уболівальники насолодяться справжнім дербі між чоловічими збірними Німеччини та Португалії. Провідні національні команди зійдуться у півфіналі Ліги націй-2024/2025.

Обидві команди пробились до фіналу чотирьох Ліги націй. Також в іншому півфінальному протистоянні зійдуться Франція із Іспанією (5 червня – о 22:00 за київським часом), повідомляє 24 Канал.

До теми Німеччина, Іспанія, Франція або Португалія: хто стане переможцем Ліги націй 2024-2025

Ювілейний очний матч

Нагадаємо, що Німеччина та Португалія виграли свої квартети та вийшли у плей-оф Ліги націй-2024/2025. У рамках чвертьфіналу "Бундестім" вибив із боротьби чотириразового чемпіона світу та переможця Євро-2020 збірну Італії. У першій зустрічі перемогу на виїзді святкували німці 1:2.

Натомість у матчі-відповіді німецька національна команда розписала бойову нічию 3:3. Щоправда, підопічні Юліана Нагельсманна розгубили перевагу, ведучи у рахунку 3:0.

Не надто легше путівка у півфінал Ліги націй далась Португалії. Суперником команди Роберто Мартінеса була непоступлива збірна Данії. Хоч португальська команда пробилась в 1/2 фіналу турніру, але у першому матчі мінімально поступилась опоненту. Єдиний гол у тій грі забив нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн. Водночас у другому поєдинку Португалії взяла реванш у Данії – 5:2.

Зверніть увагу! Півфінал Ліги націй Німеччина – Португалія розпочнеться 4 червня о 22:00 (за київським часом).

Найближча гра збірних стане ювілейною – 20-ю в історії. Наразі Німеччина володіє істотною перевагою за кількістю перемог – 11 проти 3-х у португальців. Ще 5 матчів закінчувались нічиєю.

Востаннє ці національні команди грали між собою у груповому раунді Євро-2020. Тоді Німеччина впевнено обіграла Португалію з рахунком 4:2.

Прогноз Favbet

Німеччина – фаворит даного протистояння по лінії Favbet. Перемогу "Бундестім" оцінюють в 1,93. Натомість на звитягу Португалії дають коефіцієнт 4,45. Нічия – 3,85. Усі коефіцієнти вказані в основний час матчу.

Також краще оцінюють прохід у фінал Ліги націй-2024/2025 "Бундестім" – 1,47. А от вихід португальців у вирішальний матч – 2,89.

Ймовірно, обидві національні команди потішать своїх уболівальників голами. ОЗ: так – 1,73, ні – 2,10.

Першими у поєдинку можуть відзначитись господарі зустрічі – 1,65. Водночас на перший гол у півфіналі від гостей стоїть коефіцієнт 2,61.

На те, що команди зможуть пробити тотал голів у першому таймі більше одного – 1,73.