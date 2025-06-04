Німеччина – Португалія: відеоогляд божевільного півфіналу Ліги націй
- Мюнхенська "Альянц-Арена" прийняла перший півфінал Ліги націй 2024-2025 між Німеччиною та Португалією.
- Кріштіану Роналду разом з португальською командою змагався проти головних фаворитів турніру.
Мюнхенська "Альянц-Арена" прийняла перший півфінал "фіналу чотирьох" у Лізі націй 2024-2025. Кріштіану Роналду разом з португальцями протистояли головним фаворитам турніру.
У середу, 5 червня, в Лізі націй 2024-2025 відбувся перший півфінал вирішальної стадії в дивізіоні А. В битві за путівку до фіналу зійшлись збірні Німеччини та Португалії, повідомляє 24 канал.
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Вольова перемога Роналду і компанії
Збірна Німеччини першою відкрила рахунок у матчі проти португальців. На старті другого тайму півзахисник Флоріан Вірц замкнув подачу від партнера та шокував суперників.
Відео голу Флоріана Вірца:
Згодом збірна Португалія змогла відновити паритет у грі. Франсішку Консейсау ефектним ударом зробив рахунок 1:1 – без шансів для Марка Андре тер Штегена.
Відео голу Франсішку Консейсау:
Роналду і компанія вирішили швидко забити другий гол, поки німці почувались розгубленими. Кріштіану взяв справу до свої рук та вивів національну команду вперед – 1:2.
Відео голу Кріштіану Роналду:
У результаті збірна Португалії здолала Німеччину та вийшла у фінал Ліги націй. У вирішальному матчі "Команда обраних" зіграє проти переможця пари Іспанія – Франція.
Відеоогляд матчу Німеччина – Португалія: