Німеччина – Португалія: відеоогляд божевільного півфіналу Ліги націй

Мюнхенська "Альянц-Арена" прийняла перший півфінал "фіналу чотирьох" у Лізі націй 2024-2025. Кріштіану Роналду разом з португальцями протистояли головним фаворитам турніру.

У середу, 5 червня, в Лізі націй 2024-2025 відбувся перший півфінал вирішальної стадії в дивізіоні А. В битві за путівку до фіналу зійшлись збірні Німеччини та Португалії, повідомляє 24 канал.

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Вольова перемога Роналду і компанії

Збірна Німеччини першою відкрила рахунок у матчі проти португальців. На старті другого тайму півзахисник Флоріан Вірц замкнув подачу від партнера та шокував суперників.

Відео голу Флоріана Вірца:

Згодом збірна Португалія змогла відновити паритет у грі. Франсішку Консейсау ефектним ударом зробив рахунок 1:1 – без шансів для Марка Андре тер Штегена.

Відео голу Франсішку Консейсау:

Роналду і компанія вирішили швидко забити другий гол, поки німці почувались розгубленими. Кріштіану взяв справу до свої рук та вивів національну команду вперед – 1:2.

Відео голу Кріштіану Роналду:

У результаті збірна Португалії здолала Німеччину та вийшла у фінал Ліги націй. У вирішальному матчі "Команда обраних" зіграє проти переможця пари Іспанія – Франція.

Відеоогляд матчу Німеччина – Португалія: