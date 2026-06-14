Сенсації не сталося: Німеччина розгромила Кюросао на ЧС-2026

Чемпіонат світу триває, і в його межах відбувся матч Німеччина – Кюрасао. У цій грі беззаперечними фаворитами вважалися німці.

Втім, подекуди не можна було виключати можливу сенсацію. Про хід поєдинку та його підсумковий результат розповість 24 Канал.

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Німеччина – Кюрасао 7:1

Голи: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5, Мусіала, 47, Браун, 68, Ундав, 78, Гаверц, 88 – Комененсія, 21

Збірна Кюрасао показала доволі якісний футбол і регулярно створювала небезпечні моменти. Голкіпер не раз виручав команду після ударів суперника, а захист загалом виглядав надійно. Втім, сенсацію так і не вдалося зробити.

На 6-й хвилині Фелікс Нмеча дуже технічно пробив із меж штрафного майданчика в дотик, поціливши в правий кут воріт. Гольову передачу віддав Флоріан Вірц, і рахунок став 1:0.

Перший гол у матчі Німеччина – Кюрасао: дивіться відео від МЕГОГО

Втім, на 21-й хвилині Лівано Комененсія зрівняв рахунок: його удар із штрафного майданчика після рикошету дезорієнтував голкіпера – 1:1.

Гол Кюрасао: дивіться відео

На 38-й хвилині після подачі з кутового Натаніель Браун знайшов у штрафному Ніко Шлоттербека, який головою відправив м'яч у лівий нижній кут – 2:1.

Гол збірної Німеччини: дивіться відео

Перед перервою стався епізод із фолом Рішедлі Базура проти суперника. Арбітр Джалаль Джаєд зафіксував порушення та призначив пенальті. Кай Гаверц впевнено реалізував одинадцятиметровий, пробивши в лівий нижній кут.

Гол на 45+5 хвилині: дивіться відео

На початку другого тайму Йозуа Кімміх помилився в епізоді, втративши м'яч у центрі поля. Ним скористався Джамал Мусіала, який опинився у вигідній позиції та точним ударом у лівий нижній кут не залишив воротарю шансів.

Гол на початку другого тайму: дивіться відео

Гол на 67-й хвилині, який забив Леандро Бакуна, було скасовано через офсайд.

Натомість Деніз Ундав віддав пас на вільного партнера в штрафному, Натаніеля Брауна, який пробив у дотик. Елой Ром не встиг зреагувати, і м'яч опинився в правому нижньому куті воріт. Футболісти збірної Німеччини вже припинили святкування, адже арбітр Джалал Джаєд вказав на необхідність перевірки епізоду через VAR, ймовірно через можливий офсайд перед взяттям воріт. Після перегляду відеоповтору суддя підтвердив своє рішення, порушення не виявлено, і гол зарахували.

П'ятий гол у матчі: дивіться відео

Згодом Йозуа Кімміх знайшов у штрафному Деніза Ундава, який також завершив атаку ударом у дотик. Елой Ром знову не зумів урятувати команду – м'яч залетів у лівий кут воріт, встановивши рахунок 6:1.

Гол Німеччини: дивіться відео

Деніз Ундав зробив передачу в штрафний майданчик на Кая Гаверца. Той помітив, що Елой Ром далеко вийшов із воріт, і перекинув м'яч через нього, відправивши його в сітку.

Завершальний гол у матчі Німеччина – Кюрасао: дивіться відео

У суботу, 20 червня, о 23:00 відбудеться матч між збірними Німеччини та Кот-д'Івуару, а вже вночі у неділю, 21 червня, о 03:00 на поле вийдуть Еквадор та Кюрасао.