Ноттінгем – Евертон 0:1

Гол: Дукуре, 90+4

У суботу, 12 квітня, відбувся матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги між командами Ноттінгем та Евертон. У складі гостей з перших хвилин на поле вийшов Віталій Миколенко, пише 24 Канал.

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Евертон перервав безвиграшну серію

"Лісники" проводять неймовірний сезон, реально претендуючи на потрапляння в Лігу чемпіонів. Натомість Евертон з новим-старим тренером Давідом Моєсом намагається відштовхнутися якомога далі від небезпечної зони.

У першому таймі на полі точилася практично рівна боротьба. Втім, на перерву команди пішли з нулями на табло стадіону "Сіті Граунд".

Друга половина зустрічі була за гостями, які більше володіли м'ячем та частіше загрожували воротам суперника. Здавалося, що матч так і завершиться з нічийним рахунком.

Розв'язка несподівано сталася на 4-й компенсованій хвилині. Хавбек "ірисок" Абдулає Дукуре отримав дотепний пас від партнера по команді та в один дотик відправив м'яч у ліву дев'ятку.

Евертон на останніх хвилинах поєдинку вирвав перемогу, перервавши свою шестиматчеву безвиграшну серію.

Віталій Миколенко відіграв весь матч. Від порталу WhoScored українець отримав оцінку 6,8 бала, а від SofaSore – 7,5. Нагадаємо, що попередній матч чемпіонату проти Арсеналу (1:1) Віталій пропустив через травму.