Миколенко повернувся на фарт: Евертон вирвав перемогу у сенсаційного Ноттінгема
- Віталій Миколенко повернувся після травми і відіграв весь матч проти Ноттінгема, який Евертон виграв завдяки голу Дукуре на 90+4 хвилині.
- Евертон перервав свою шестиматчеву безвиграшну серію і піднявся на 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, тоді як Ноттінгем залишився на третьому місці.
- Миколенко отримав оцінки 6,8 від WhoScored і 7,5 від SofaSore за гру.
Український легіонер Евертона Віталій Миколенко швидко відновився від ушкодження. Захисник зміг взяти участь у матчі чемпіонату Англії.
Ноттінгем – Евертон 0:1
Гол: Дукуре, 90+4
У суботу, 12 квітня, відбувся матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги між командами Ноттінгем та Евертон. У складі гостей з перших хвилин на поле вийшов Віталій Миколенко, пише 24 Канал.
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Евертон перервав безвиграшну серію
"Лісники" проводять неймовірний сезон, реально претендуючи на потрапляння в Лігу чемпіонів. Натомість Евертон з новим-старим тренером Давідом Моєсом намагається відштовхнутися якомога далі від небезпечної зони.
У першому таймі на полі точилася практично рівна боротьба. Втім, на перерву команди пішли з нулями на табло стадіону "Сіті Граунд".
Друга половина зустрічі була за гостями, які більше володіли м'ячем та частіше загрожували воротам суперника. Здавалося, що матч так і завершиться з нічийним рахунком.
Розв'язка несподівано сталася на 4-й компенсованій хвилині. Хавбек "ірисок" Абдулає Дукуре отримав дотепний пас від партнера по команді та в один дотик відправив м'яч у ліву дев'ятку.
Евертон на останніх хвилинах поєдинку вирвав перемогу, перервавши свою шестиматчеву безвиграшну серію.
Віталій Миколенко відіграв весь матч. Від порталу WhoScored українець отримав оцінку 6,8 бала, а від SofaSore – 7,5. Нагадаємо, що попередній матч чемпіонату проти Арсеналу (1:1) Віталій пропустив через травму.
- Ноттінгем зберіг за собою третє місце в турнірній таблиці АПЛ (57 очок).
- Евертон піднявся на 14 сходинку, маючи в активі 38 балів.