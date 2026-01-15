Англійський клуб хоче позбутися лідера збірної України: було прийнято радикальне рішення

Олександр Зінченко в останній день літнього трансферного вікна перейшов з Арсенала в Ноттінгем Форест. Він підписав орендну угоду з "лісниками" до завершення сезону-2025/2026.

Проте українець не виправдав очікування цього клубу й наразі є лише гравцем ротації. Через це керівництво Ноттінгем Форест розглядає можливість достроково розірвати оренду універсального футболіста, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Читайте також Реал з Луніним на воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії: як зіграв українець

Що відомо про перспективи Зінченка?

"Лісники" незадоволені впливом гравця на результати команди. Вони вивчають варіанти, як можна позбутися Зінченка.

Контракт підписаний між сторонами не містить пункту про дострокове розірвання, що ускладнює повернення Олександра до Лондона. Крім того, Арсенал має переповнений склад і не зацікавлений у такому розвитку подій, що також може стати перешкодою для задоволення прохання Ноттінгема.

Тож поки залишається незрозумілим, де продовжить кар'єру футболіст збірної України. Проте "лісники" зробили неприємну для нього дію, яка ще більше обмежить ігровий час Зінченка.

Яке радикальне рішення щодо Зінченка прийняв клуб?

Видання The Athletic повідомило, що Ноттінгем Форест оновив заявку на Лігу Європи. До складу повернувся Ола Айна, який витіснив саме Олександра.

Нігерійський захисник пропустив декілька місяців через серйозну травму задньої поверхні стегна, отриману ще у вересні, але нещодавно відновився й уже провів декілька ігор. Саме через його травму до єврокубкової заявки був включений в останній момент Зінченко.

Тепер його викреслили зі списку гравців, які можуть зіграти за "лісників" у Лізі Європи. Команда також вилетіла з національних кубків, тож на ігрову практику українець може розраховувати тільки в Англійській Прем'єр-лізі.

До слова. Попри не найкращий період у кар'єрі Зінченка, ним продовжують цікавитися імениті клуби. Зокрема, наразі можливість його підписання розглядає італійський гранд.

Що відомо про виступи Зінченка в сезоні-2025/2026?