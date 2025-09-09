Зінченко залишився без тренера: хто може очолити клуб українського футболіста
- Олександр Зінченко перейшов з Арсенала в Ноттінгем Форест, але не встиг познайомитися з новими партнерами через перебування у збірній України.
- Клуб Ноттінгем Форест звільнив тренера Нуну Ешпіріту Санту, і обговорюються кандидатури на його заміну, включаючи Анге Постекоглу, Марку Сілву та Жозе Моурінью.
Олександр Зінченко в останні години до закриття літнього трансферного вікна змінив клубну прописки. Він перейшов з Арсенала в Ноттінгем Форест.
Футболіст ще навіть не встиг познайомитися з партнерами та тренерським штабом особисто, адже перебуває у таборі збірної України. Напередодні ж керівництво "лісників" звільнило Нуну Ешпіріту Санту, тож українцю доведеться працювати вже під керівництвом іншого наставника, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Ноттінгем Форест.
Читайте також Азербайджан – Україна: де дивитися другий матч "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026
Що відомо про зміну тренера в Ноттінгем Форест?
Причиною розриву співпраці стала напруженість у відносинах між тренером і власником клубу Євангелосом Маринакісом. Конфлікт виник на тлі діяльності "форест" під час літнього трансферного вікна.
За інформацією журналіста Бена Джейкобса, є декілька кандидатів на заміну португальському спеціалісту. Основним варіантом вважається колишній тренер Тоттенгема Анге Постекоглу.
Також власнику Ноттінгем Форест подобається робота Марку Сілви з Фулгема. Окрім цього, обговорювалась кандидатура зіркового Жозе Моурінью, який нещодавно був звільнений з Фенербахче після непопадання в основний етап Ліги чемпіонів.
До слова. Нуну Ешпіріту Санту очолював Ноттінгем Форест з грудня 2023 року. Під його керівництвом "лісники" минулого сезону посіли сьоме місце в АПЛ і вперше у XXI столітті пробились у єврокубки.
Зазначимо, що наступний матч "лісники" проведуть 13 вересня на виїзді проти Арсенала. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.
Що відомо про перехід Зінченка в Ноттінгем Форест?
Перехід відбувся останню мить після того, як зірвався трансфер лівого захисника Атлетіко Хаві Галана.
Українець гратиме на правах оренди до кінця сезону-2025/2026, після чого завершиться і його контракт з Арсеналом.
Не потрапив у заявку "лісників" на Лігу Європи, яка виявилася обмеженою через вимоги УЄФА.
Дебютувати за нову команду матиме можливість 17 вересня в матчі Кубка англійської ліги проти Свонсі, адже не можна грати проти клубу, якому належиш.