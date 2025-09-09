Олександр Зінченко в останні години до закриття літнього трансферного вікна змінив клубну прописки. Він перейшов з Арсенала в Ноттінгем Форест.

Футболіст ще навіть не встиг познайомитися з партнерами та тренерським штабом особисто, адже перебуває у таборі збірної України. Напередодні ж керівництво "лісників" звільнило Нуну Ешпіріту Санту, тож українцю доведеться працювати вже під керівництвом іншого наставника, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Ноттінгем Форест.

Читайте також Азербайджан – Україна: де дивитися другий матч "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026

Що відомо про зміну тренера в Ноттінгем Форест?

Причиною розриву співпраці стала напруженість у відносинах між тренером і власником клубу Євангелосом Маринакісом. Конфлікт виник на тлі діяльності "форест" під час літнього трансферного вікна.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, є декілька кандидатів на заміну португальському спеціалісту. Основним варіантом вважається колишній тренер Тоттенгема Анге Постекоглу.

Також власнику Ноттінгем Форест подобається робота Марку Сілви з Фулгема. Окрім цього, обговорювалась кандидатура зіркового Жозе Моурінью, який нещодавно був звільнений з Фенербахче після непопадання в основний етап Ліги чемпіонів.

До слова. Нуну Ешпіріту Санту очолював Ноттінгем Форест з грудня 2023 року. Під його керівництвом "лісники" минулого сезону посіли сьоме місце в АПЛ і вперше у XXI столітті пробились у єврокубки.

Зазначимо, що наступний матч "лісники" проведуть 13 вересня на виїзді проти Арсенала. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Що відомо про перехід Зінченка в Ноттінгем Форест?