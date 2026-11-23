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Слова президента Динамо передає офіційний сайт київського клубу. Ігор Суркіс поділився враженнями від гри та результату столичної команди.

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Що сказав Ігор Суркіс після перемоги Динамо над Оболонню

Ігор Суркіс зазначив, що Динамо дуже добре почало матч, але роботи ще дуже багато. Команда повинна грати так, як на початку поєдинку, з першої до останньої хвилини, й тоді, за словами президента клубу, все буде гаразд.

Коли хлопці повели в рахунку 3:0, то почали думати, що вони вже перемогли. Утім, футбольний матч триває 90 хвилин плюс компенсований час. Саме тому я кажу, що треба грати з першої до останньої хвилини. Хлопці мене привітали з перемогою, і я дуже радий цій перемозі, тому що, як правило, в день народження ми граємо внічию чи програємо– зауважив Суркіс.

Він додав, що сподівається на прогрес команди та боротьбу за найвищі місця в чемпіонаті. Також менеджер поділився очікуваннями від заключних матчів цього року. Суркіс наголосив, що мають бути перемоги, бо ще нічого не втрачено, й Динамо ще бореться за перше місце. Команда має гідно дограти до кінця року, далі на гравців чекає відпочинок.

Будемо сподіватись, що в наступному році ця страшенна війна закінчиться, й ми будемо грати на зовсім іншому рівні. Можливо, пауза збірних навіть не пішла нам на користь, але Кендзьорек добре розібрався, хто з хлопців краще мотивований, краще підготовлений на цей момент. Я розумію, що на поле вийшли ті, хто безпосередньо готувався до цієї гри– підкреслив очільник Динамо.

Окремо Суркіс відзначив легіонерів киян. Мунгенге, Огундана та Ба відзначились результативними діями в матчі проти Оболоні. Функціонер сказав, що це дає привід сподіватись на подальший прогрес хлопців. Вони мають радувати вболівальників і тих, хто нині боронить Україну.

Які результати Динамо в чемпіонаті України

Динамо невдало почало сезон в УПЛ. Зокрема, в підопічних на той момент Костюка була розгромна поразка від Буковини 0:3 та від Полісся – 1:2 – в матчі, в якому житомирська команда майже всі 90 хвилин грала в меншості.

Після поразки від Полісся Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка. З того часу першу команду киян тренує поляк Мацей Кендзьорек у статусі в. о. За його керівництва динамівці не програли жодного матчу в чемпіонаті України, але вилетіли з Кубка країни, поступившись Шахтарю з рахунком 0:3.