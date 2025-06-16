Скандальний Джокович посварився із президентом Сербії та готується переїхати в іншу країну

Експерша ракетка світу побив горщики із владою Сербії через підтримку антиурядових мітингів. Через це Новак отримує дозвіл на проживання у Греції.

Сербський тенісист Новак Джокович залишається одним з найбільш контраверсійних спортсменів світу. Ноле нерідко потрапляє у неприємні ситуації, а тепер опинився в епіцентрі скандалу на Батьківщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на protothema.

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Джокович проти влади Сербії

Виявляється, Джокович отримав дозвіл на проживання у Греції через напружені відносини з владою Сербії. Тенісист відкрито підтримав студентів-протестувальників, які вимагають зміни уряду в країні.

Мітинги розпочались через трагічну аварію на залізниці у місті Нові-Сад у листопаді 2024 року. Саме тоді Джокович став на сторону протестувальників, через що опинився у списку ворогів президента країни Александара Вучича.

Остаточно Новак побив горщики із владою після посту в соцмережах, де під світлиною з протестів написав такий текст: "Сербія творить історію. Чудово". Через це сербські ЗМІ почали масовано критикувати Джоковича та його дружину.

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Тому родина Ноле і вирішила не повертатися додому на постійне проживання та оселитися в Греції. Наразі ж 38-річний тенісист проживає в Монако. Відзначимо, що Джокович є одним з найкращих тенісистів в історії.

Спортсмен виграв аж 100 різних титулів, серед яких 24 – в рамках турнірів Grand Slam. За останнім показником він є рекордсменом. Ще у березні Джокович побив видатний рекорд Федерера.