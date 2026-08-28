Представники американської поліції продовжують виявлення того, якими були останні години американської акторки. Про обшуки у домі 36-річної акторки повідомив портал hellomagazine.
Нові деталі розслідування смерті Гейден Панеттьєрі
За повідомленням джерела, через 9 днів після того, як не стало акторки поліція увійшла до її будинку. Попри те, що артистку знайшли мертвою у Південній Кароліні, представники правоохоронних органів здійснили службові заходи у Західній Каліфорнії – у будинку Панеттьєрі.
Додатково джерело повідомляє, що в орендованій квартирі разом зі колишньою нареченою Кличка у день її смерті були колишній партнер Гейден із періодичними стосунками Браян Гікерсон і його брат Зак.
Зазначається, що поліція не оголошувала нікому звинувачень, але розслідування наразі триває.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Що відомо про стосунки Гейден Панеттьєрі та Браяна Гікерсона
Взаємини пари роками супроводжувалися гучними скандалами та фізичним насильством. У 2021 році Браян Гікерсон визнав свою провину в побитті Панеттьєрі.
Нещодавно сусідка акторки, Мії Терразас, яка мешкає в тому ж житловому комплексі в Лос-Анджелесі, розповідала, що двічі бачила, як побиту зірку виносили з квартири на каталці, а поруч невідступно перебував Гікерсон.
Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі зустрічались з 2009-го по 2018 рік. У 2014 році у них народилась донька Кая-Євдокія.