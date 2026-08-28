Представники американської поліції продовжують виявлення того, якими були останні години американської акторки. Про обшуки у домі 36-річної акторки повідомив портал hellomagazine.

Нові деталі розслідування смерті Гейден Панеттьєрі

За повідомленням джерела, через 9 днів після того, як не стало акторки поліція увійшла до її будинку. Попри те, що артистку знайшли мертвою у Південній Кароліні, представники правоохоронних органів здійснили службові заходи у Західній Каліфорнії – у будинку Панеттьєрі.

Додатково джерело повідомляє, що в орендованій квартирі разом зі колишньою нареченою Кличка у день її смерті були колишній партнер Гейден із періодичними стосунками Браян Гікерсон і його брат Зак.

Зазначається, що поліція не оголошувала нікому звинувачень, але розслідування наразі триває.

Що відомо про стосунки Гейден Панеттьєрі та Браяна Гікерсона

Взаємини пари роками супроводжувалися гучними скандалами та фізичним насильством. У 2021 році Браян Гікерсон визнав свою провину в побитті Панеттьєрі.

Нещодавно сусідка акторки, Мії Терразас, яка мешкає в тому ж житловому комплексі в Лос-Анджелесі, розповідала, що двічі бачила, як побиту зірку виносили з квартири на каталці, а поруч невідступно перебував Гікерсон.

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі зустрічались з 2009-го по 2018 рік. У 2014 році у них народилась донька Кая-Євдокія.