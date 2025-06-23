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Sport News 24 Інші види спорту Внаслідок масованої атаки на Київ зруйновано будівлю спорткомплексу КПІ: відео
23 червня, 08:55
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Внаслідок масованої атаки на Київ зруйновано будівлю спорткомплексу КПІ: відео

Денис Іваненко
Основні тези
  • Внаслідок російської атаки на Київ зруйновано будівлю спорткомплексу КПІ, що містила, зокрема, басейн, зали гімнастики й аеробіки.
  • У Солом’янському районі Києва зафіксовано пошкодження бізнес-центру та навчального закладу, а в Шевченківському районі обвалився під'їзд п’ятиповерхівки, є загиблі.

У ніч з 22 на 23 червня Росія вчергове здійснила терористичний акт, обстрілявши мирні українські міста. Однією з головних цілей був Київ.

Внаслідок атаки, на жаль, є жертви та руйнування інфраструктури. Зокрема, був пошкоджений і спортивний об'єкт, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

До теми Нічний обстріл Києва: ДСНС показала наслідки 

Росіяни зруйнували будівлю спорткомплексу КПІ

Після російського обстрілу повністю згоріла будівля спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського у Солом’янському районі. У ній, зокрема, розташовувалися басейн, зали гімнастики й аеробіки.

На щастя, в цьому об'єкті попередньо обійшлося без жертв. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Як виглядає після обстрілу спортивно-оздоровчий комплекс КПІ: дивіться відео

Зазначимо, що загалом тільки в Солом’янському районі зафіксовано наслідки російського удару в п’яти локаціях. Зокрема, відомо про пошкодження бізнес-центру та навчального закладу в цьому районі Києва.

У Шевченківському ж районі обвалився під'їзд п’ятиповерхівки. Вже відомо про п'ятьох загиблих, рятувально-пошукові роботи тривають.