Внаслідок масованої атаки на Київ зруйновано будівлю спорткомплексу КПІ: відео

У ніч з 22 на 23 червня Росія вчергове здійснила терористичний акт, обстрілявши мирні українські міста. Однією з головних цілей був Київ.

Внаслідок атаки, на жаль, є жертви та руйнування інфраструктури. Зокрема, був пошкоджений і спортивний об'єкт, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Росіяни зруйнували будівлю спорткомплексу КПІ

Після російського обстрілу повністю згоріла будівля спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського у Солом’янському районі. У ній, зокрема, розташовувалися басейн, зали гімнастики й аеробіки.

На щастя, в цьому об'єкті попередньо обійшлося без жертв. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Як виглядає після обстрілу спортивно-оздоровчий комплекс КПІ: дивіться відео

Зазначимо, що загалом тільки в Солом’янському районі зафіксовано наслідки російського удару в п’яти локаціях. Зокрема, відомо про пошкодження бізнес-центру та навчального закладу в цьому районі Києва.

У Шевченківському ж районі обвалився під'їзд п’ятиповерхівки. Вже відомо про п'ятьох загиблих, рятувально-пошукові роботи тривають.