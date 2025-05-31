Прильоти були в 300 метрах: будинок ексзірки Динамо потрапив під ракетний обстріл

У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час атаки на Київщину постраждав будинок легенди Динамо Олега Кузнецова.

Жахливу ніч довелося пережити родині Олега Кузнецова. У момент російської атаки він разом з дружиною та донькою перебували у заміському будинку, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Росіяни пошкодили будинок легенди Динамо

За словами ексзірки "біло-синіх", епіцентр вибуху стався поруч з його будинком.

Атака на Київщину була дронами та ракетами. "Прильоти" були неподалік від нашого будинку, буквально якихось 300-400 метрів. Три ракети вибухнули. У момент "прильотів" були всі разом у нашому заміському будинку, де мешкаємо ми з дружиною. Донька якраз була у нас і дуже злякалась. Але зараз начебто приходить до тями,

– розповів Кузнецов.

Зазначимо, що дружина Олега Кузнецова – колишня українська легкоатлетка Алла Борисенко. Їхня донька Катерина Кузнецова – відома українська акторка.

У своєму інстаграмі Катерина опублікувала фото з наслідками обстрілу. У їхньому будинку повилітали шибки, а сусідній – згорів вщент. Вона назвала цей день найстрашнішим у житті.

Катерина Кузнецова опублікувала наслідки обстрілу / фото акторки

Нагадаємо, що Олег Кузнецов грав за Динамо з 1983 по 1990 рік. Після завершення ігрової кар'єри працював асистентом головного тренера збірної України, Динамо. Тривалий час очолював юнацькі збірні України різних вікових груп.