Російські терористи в ніч на 31 липня завдали комбінованого удару по столиці України. Унаслідок обстрілу загинув 6-річний хлопчик Матвій Марченко.

Під час ворожої атаки одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. Серед вбитих Росією був шестирічний хлопчик Матвій Марченко, пише 24 Канал.

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Як помер 6-річний хлопчик у Києві?

У столичній поліції повідомили подробиці загибелі вихованця столичного клубу карате "Сен-Бін" Матвія Марченка. Хлопчика вдалося дістати з-під завалів. Медики намагалися врятувати його життя.

Реанімаційні заходи тривали дві години. На жаль, дитину не вдалося врятувати. Хлопчик помер у машині швидкої дорогою до лікарні.

Зазначимо, що наразі відомо про 11 загиблих та 93 постраждалих унаслідок російської нічної атаки. У Святошинському районі загинуло восьмеро людей. Усі вони мешканці зруйнованого під'їзду багатоповерхівки.

У Солом'янському районі загинуло троє жителів чотириповерхового будинку. Це чоловіки віком від 36 до 67 років.

Також повідомлялося, що у Києві внаслідок нічної атаки постраждав будинок захисника житомирського Полісся Сергія Чоботенка.