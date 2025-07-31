Во время вражеской атаки одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Святошинском районе. Среди убитых Россией был шестилетний мальчик Матвей Марченко, пишет 24 Канал.

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Как умер 6-летний мальчик в Киеве?

В столичной полиции сообщили подробности гибели воспитанника столичного клуба каратэ "Сен-Бин" Матвея Марченко. Мальчика удалось достать из-под завалов. Медики пытались спасти его жизнь.

Реанимационные мероприятия продолжались два часа. К сожалению, ребенка не удалось спасти. Мальчик умер в машине скорой по дороге в больницу.

Отметим, что сейчас известно об 11 погибших и 93 пострадавших в результате российской ночной атаки. В Святошинском районе погибли восемь человек. Все они жители разрушенного подъезда многоэтажки.

В Соломенском районе погибли трое жителей четырехэтажного дома. Это мужчины в возрасте от 36 до 67 лет.

Также сообщалось, что в Киеве в результате ночной атаки пострадал дом защитника житомирского Полесья Сергея Чоботенко.