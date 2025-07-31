У ніч на 31 липня російська армія завдала удару по Києву. Внаслідок терористичної атаки загинув 6-річний хлопчик Матвій Марченко, який займався карате.

Одна з російських ракет у Києві влучила у багатоповерховий житловий будинок. Під завалами загинув 6-річний вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін" Матвій Марченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську федерацію карате.

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Що відомо про загиблого 6-річного каратиста?

Матвій був наймолодшим у сім'ї. Його старші брати – Лев (12 років) та Михайло (8 років) теж займаються карате.

На місце трагедії приїхав його тренер Ігор Єфименко. За його словами, хлопчик займався вже півтора року. Матвійко відповідально ставився до тренувань та був дуже цілеспрямованим.

Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: "Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях,

– розповів тренер Матвія.

Хлопчик був дуже товариським та був своїм навіть зі старшими учнями клубу карате "Се-Бін".

"Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, оскільки завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата", – додав Ігор Єфименко.

Також стало відомо, що Матвій помер у машині швидкої. Хлопчика намагалися реанімувати упродовж двох годин. На жаль, дитину не вдалося врятувати.

Зазначимо, що ворог вночі атакував столицю України ракетами та дронами-камікадзе. Наразі відомо про 10 загиблих. Ще 80 людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що під час російської атаки постраждав дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр.