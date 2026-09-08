У Києві через російську атаку постраждав клуб Світоліної та Стаховського

У Києві через масовану атаку Росії 8 вересня зазнав пошкоджень SVITO Padel Club. Цей падел-клуб заснували українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Клуб постраждав від вибухової хвилі. Люди не зазнали ушкоджень, повідомили на сторінці SVITO Padel Club в інстаграмі.

Вибухова хвиля пошкодила падел-клуб у Києві

У клубі додали, що їхня команда вже працює над усуненням усіх наслідків. Щойно клуб буде повністю готовий відновити роботу – про це додатково повідомлять.



У Києві пошкоджено падел-клуб Світоліної та Стаховського / Скриншот з інстаграму клубу

Росія масовано атакувала Київ

У ніч на 8 вересня російські війська завдали повітряного удару по Київській та Одеській області. Зокрема, у Києві вибухи лунали майже 5 годин.

Через атаку окупантів зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Оборонцям неба вдалося знешкодити 175 цілей.

Унаслідок удару по Києву загинули двоє людей у Солом'янському районі, а кількість постраждалих жителів збільшилася до 16.

У МЗС України пов'язали атаку Росії з тим, що Київ покинули миротворчі емісари президента США Стів Віткофф і Джарел Кушнер.