"Частина життя зруйнована": відома легкоатлетка відреагувала на обстріл спорткомплексу у Сумах

Росіяни обстріляли Суми, завдавши серйозних пошкоджень спорткомплексу, де відбувалися легкоатлетичні та інші змагання. На воєнний злочин окупантів відреагувала українська бігунка, олімпійська призерка Анна Рижикова.

Спортсменка оприлюднила у своєму інстаграмі відео з наслідками обстрілу. Рижикова пригадала, що тренувалася у цьому легкоатлетичному манежі буквально за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Росіяни пошкодили спорткомплекс у Сумах, де відбувався чемпіонат Європи

Що Анна Рижикова написала про знищення росіянами спорткомплексу у Сумах?

Рижикова зазначила, що цивільний інфраструктурний об'єкт, по якому вдарили росіяни, був найкращою критою легкоатлетичною ареною України.

Важко знайти слова, щоб описати біль від того, що наш дім перетворений на руїни. Роками це була не просто будівля. Саме тут ми здобували свої перші перемоги. Ця арена була другим домом, який приймав спортсменів з усіх куточків України. Бачити її такою – означає бачити, як частина нашого життя зруйнована,

– зворушливо написала легкоатлетка.

Що розповіли про арену у Сумах в місцевому відділенні НОК?

Як зазначає "Кордон Медіа", легкоатлетичний манеж у Сумах відкрили у 2002 році. Він був багатофункціональною ареною, однією з ключових в Україні.

Там проходило багато змагань українського та європейського рівнів. Тренувалися діти. Цього року ми проводили там свято олімпійського прапора під час зимових Олімпійських ігор. Загалом манеж був тренувальною базою для спортсменів із десяти видів спорту. Тут пройшла частина і мого життя. Дуже боляче,

– зазначила голова Сумського відділення НОК Олена Петрова.

Легкоатлетичний манеж Сумського державного університету дістав ушкоджень через нічний обстріл міста російськими "шахедами". Відомо про 15 поранених людей у Сумах.