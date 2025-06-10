Ломаченко у ніч масованого обстрілу України опублікував допис з товаришем у футболці "Армія США"

У ніч на 10 червня Росія завдала масованого удару по населеним пунктам України. Проте ці трагічні події абсолютно не турбують колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка.

У ніч на 10 червня ворог випустив по Україні 315 дронів та сім ракет. Внаслідок масованого обстрілу сильно постраждали Київ, Одеса, Суми та Харків, пише 24 Канал.

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Дивний допис Ломаченко у жахливу ніч

Ексчемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко проігнорував жахливі наслідки обстрілу. Він продовжує жити в паралельному світі, не помічаючи злочини Росії.

Якраз під час моторошного обстрілу Ломаченко у своєму фейсбуці опублікував фото зі своїм товаришем, який одягнув футболку з написом "Армія США".

"Мир усім", – за традицією підписав свій допис прославлений боксер.

Щасливий Ломаченко в компанії з товаришем / фото з фейсбуку боксера

У коментарях підписники нагадали Ломаченку про війну, яка триває в Україні.

"У нас якраз обстріл зараз. Дуже сильний. Тож іди в о*ко зі своїм миром".

"Як можна бути таким. Його місто Харків обстрілюють, а він в Америці бажає миру... Може хай в Харків приїде".

"Тобі такого миру щодня, як мені вночі сьогодні. Сім прильотів. Йди помолися попам своїм".

"Дрони гундяєвські вже "мір" принесли в Україну".

Нагадаємо, що Олександр Усик відреагував на завершення кар'єри свого друга Василя Ломаченка. Топ-зірка хевівейту перерахував видатні досягнення Ломи в спорті, але чомусь закрив коментарі для підписників.