Легенда Бешикташа розкритикував дії фанатів у матчі проти Шахтаря

У матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи вболівальники Бешикташа відзначилися дикими діями. Вони нападали на гравців та тренерів, а також вигукували образи у бік футболістів "орлів".

Колишній футболіст "орлів" Огужан Озякуп підтримав гравців Бешикташа після болісної поразки від Шахтаря у Лізі Європи. Він засудив дії вболівальників, пише 24 Канал з посиланням на Fanatіk.

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Ексфутболіст захистив клуб

Після гри гравці Бешикташа зіштовхнулися з хвилею критики з боку власних вболівальників. Фанати не стримувалися у висловлюваннях, а після фінального свистка трибуни зустріли команду гучним свистом.

Огужан Озякуп висловився з цього приводу, захистивши футболістів "орлів". Він зазначив, що критикувати їх неправильно, адже це нічим не допоможе.

Знищувати гравців після першого матчу сезону – неправильно. Що б не сталося, такі реакції нікому не допоможуть,

– сказав Огужан Озякуп.

Його слова також розкритикували фанати.

Нагадаємо, що наприкінці матчу вболівальники турецького клубу також закидали Дмитра Різника різними предметами і напали на тренерський штаб Шахтаря.