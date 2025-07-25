Легенда Бешикташа розкритикував дії фанатів у матчі проти Шахтаря
- У матчі Ліги Європи фанати Бешикташа нападали на гравців і тренерів, висловлювали образи, а після гри зустріли команду свистом.
- Колишній футболіст Огужан Озякуп засудив дії вболівальників і підтримав гравців, його слова також піддали критиці фанати.
У матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи вболівальники Бешикташа відзначилися дикими діями. Вони нападали на гравців та тренерів, а також вигукували образи у бік футболістів "орлів".
Колишній футболіст "орлів" Огужан Озякуп підтримав гравців Бешикташа після болісної поразки від Шахтаря у Лізі Європи. Він засудив дії вболівальників, пише 24 Канал з посиланням на Fanatіk.
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Ексфутболіст захистив клуб
Після гри гравці Бешикташа зіштовхнулися з хвилею критики з боку власних вболівальників. Фанати не стримувалися у висловлюваннях, а після фінального свистка трибуни зустріли команду гучним свистом.
Огужан Озякуп висловився з цього приводу, захистивши футболістів "орлів". Він зазначив, що критикувати їх неправильно, адже це нічим не допоможе.
Знищувати гравців після першого матчу сезону – неправильно. Що б не сталося, такі реакції нікому не допоможуть,
– сказав Огужан Озякуп.
Його слова також розкритикували фанати.
Нагадаємо, що наприкінці матчу вболівальники турецького клубу також закидали Дмитра Різника різними предметами і напали на тренерський штаб Шахтаря.