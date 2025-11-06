Як тренер Пищиков, якого затримав ТЦК, опинився в охороні Анджеліни Джолі в Україні

У середу, 5 листопада, із візитом в Україну навідалась зірка Голлівуду Анджеліна Джолі. На жаль, приїзд зіркової акторки став резонансним.

Під час поїздки її кортеж був зупинений військовослужбовцями ТЦК, які затримали Дмитра Пищикова, супровідника акторки, через відсутність військово-облікових документів. Виявилось, що чоловік є дотичним до спорту. 24 Канал звернувся за коментарем до клубу "TIGER", де працює затриманий.

Як Пищиков потрапив у супровід зірки Голлівуду?

У клубі підтвердили, що Дмитро дійсно у них працює. Спершу Пищиков прийшов до них у ролі спортсмена. Представник клубу В'ячеслав Шульга розповів, чи було йому відомо, як Дмитру випав шанс супроводжувати зірку кіно.

Він зараз перебуває у Києві. Ще від початку війни займається волонтерством. У нього з'явилась цікава можливість супроводжувати зірку. Дмитро мені не розповідав про це. Тому це інформація на рівні чуток,

– сказав Шульга.

Відзначимо, що Пищиков є кандидатом в майстри спорту із бойового самбо, який неодноразово був призером чемпіонатів України бойового самбо, панкратіону, ММА. Дмитро вже навіть встиг виховати чемпіона світу серед дітей, який тріумфував у 2024-му році в Польщі.

