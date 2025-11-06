Як тренер Пищиков, якого затримав ТЦК, опинився в охороні Анджеліни Джолі в Україні
- Анджеліна Джолі приїхала в Україну, але її охоронця Дмитра Пищикова затримали через відсутність військово-облікових документів.
- Клуб "TIGER" підтвердив, що Пищиков працює у них, займається волонтерством і йому випала можливість супроводжувати зірку Голлівуду.
У середу, 5 листопада, із візитом в Україну навідалась зірка Голлівуду Анджеліна Джолі. На жаль, приїзд зіркової акторки став резонансним.
Під час поїздки її кортеж був зупинений військовослужбовцями ТЦК, які затримали Дмитра Пищикова, супровідника акторки, через відсутність військово-облікових документів. Виявилось, що чоловік є дотичним до спорту. 24 Канал звернувся за коментарем до клубу "TIGER", де працює затриманий.
Як Пищиков потрапив у супровід зірки Голлівуду?
У клубі підтвердили, що Дмитро дійсно у них працює. Спершу Пищиков прийшов до них у ролі спортсмена. Представник клубу В'ячеслав Шульга розповів, чи було йому відомо, як Дмитру випав шанс супроводжувати зірку кіно.
Він зараз перебуває у Києві. Ще від початку війни займається волонтерством. У нього з'явилась цікава можливість супроводжувати зірку. Дмитро мені не розповідав про це. Тому це інформація на рівні чуток,
– сказав Шульга.
Відзначимо, що Пищиков є кандидатом в майстри спорту із бойового самбо, який неодноразово був призером чемпіонатів України бойового самбо, панкратіону, ММА. Дмитро вже навіть встиг виховати чемпіона світу серед дітей, який тріумфував у 2024-му році в Польщі.
Що відомо про приїзд Анджеліни Джолі в Україну?
5 листопада зірка кіно знову навідалась в Україну із благодійною місією. Минулого разу Джолі відвідувала Львів. На цей раз Анджеліна відвідала Херсон. В Україні про її приїзд не знали. Але її візит не минув без скандалу.
У Миколаївській області військовослужбовці ТЦК зупинили кортеж із голлівудською зіркою та забрали тренера з бойового самбо Дмитра Пищикова, який супроводжував акторку. У коментарі Укрінформ підтвердили факт інциденту з особою.
Як розповідала дівчина затриманого, він не виходить на зв'язок. Натомість В'ячеслав Шульга повідомив, що Дмитро вийшов на 30 секунд на зв'язок, аби зателефонувати своїй дівчині, сповістивши своє місцеперебування.