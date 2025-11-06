Під час поїздки її кортеж був зупинений військовослужбовцями ТЦК, які затримали Дмитра Пищикова, супровідника акторки, через відсутність військово-облікових документів. Виявилось, що чоловік є дотичним до спорту. 24 Канал звернувся за коментарем до клубу "TIGER", де працює затриманий.

Як Пищиков потрапив у супровід зірки Голлівуду?

У клубі підтвердили, що Дмитро дійсно у них працює. Спершу Пищиков прийшов до них у ролі спортсмена. Представник клубу В'ячеслав Шульга розповів, чи було йому відомо, як Дмитру випав шанс супроводжувати зірку кіно.

Він зараз перебуває у Києві. Ще від початку війни займається волонтерством. У нього з'явилась цікава можливість супроводжувати зірку. Дмитро мені не розповідав про це. Тому це інформація на рівні чуток,

– сказав Шульга.

Відзначимо, що Пищиков є кандидатом в майстри спорту із бойового самбо, який неодноразово був призером чемпіонатів України бойового самбо, панкратіону, ММА. Дмитро вже навіть встиг виховати чемпіона світу серед дітей, який тріумфував у 2024-му році в Польщі.

