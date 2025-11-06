Під час поїздки її кортеж був зупинений військовослужбовцями ТЦК, які затримали Дмитра Пищикова, супровідника акторки, через відсутність військово-облікових документів. Виявилось, що чоловік є дотичним до спорту. 24 Канал звернувся за коментарем до клубу "TIGER", де працює затриманий.
Як Пищиков потрапив у супровід зірки Голлівуду?
У клубі підтвердили, що Дмитро дійсно у них працює. Спершу Пищиков прийшов до них у ролі спортсмена. Представник клубу В'ячеслав Шульга розповів, чи було йому відомо, як Дмитру випав шанс супроводжувати зірку кіно.
Він зараз перебуває у Києві. Ще від початку війни займається волонтерством. У нього з'явилась цікава можливість супроводжувати зірку. Дмитро мені не розповідав про це. Тому це інформація на рівні чуток,
– сказав Шульга.
Відзначимо, що Пищиков є кандидатом в майстри спорту із бойового самбо, який неодноразово був призером чемпіонатів України бойового самбо, панкратіону, ММА. Дмитро вже навіть встиг виховати чемпіона світу серед дітей, який тріумфував у 2024-му році в Польщі.
Що відомо про приїзд Анджеліни Джолі в Україну?
5 листопада зірка кіно знову навідалась в Україну із благодійною місією. Минулого разу Джолі відвідувала Львів. На цей раз Анджеліна відвідала Херсон. В Україні про її приїзд не знали. Але її візит не минув без скандалу.
У Миколаївській області військовослужбовці ТЦК зупинили кортеж із голлівудською зіркою та забрали тренера з бойового самбо Дмитра Пищикова, який супроводжував акторку. У коментарі Укрінформ підтвердили факт інциденту з особою.
Як розповідала дівчина затриманого, він не виходить на зв'язок. Натомість В'ячеслав Шульга повідомив, що Дмитро вийшов на 30 секунд на зв'язок, аби зателефонувати своїй дівчині, сповістивши своє місцеперебування.