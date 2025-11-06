Во время поездки ее кортеж был остановлен военнослужащими ТЦК, которые задержали Дмитрия Пищикова, сопровождающего актрисы, из-за отсутствия военно-учетных документов. Оказалось, что мужчина является причастным к спорту. 24 Канал обратился за комментарием в клуб "TIGER", где работает задержанный.
К теме Тайное прибытие и инцидент с задержанием ТЦК: все, что известно о новом визите Джоли в Украину
Как Пищиков попал в сопровождение звезды Голливуда?
В клубе подтвердили, что Дмитрий действительно у них работает. Сначала Пищиков пришел к ним в роли спортсмена. Представитель клуба Вячеслав Шульга рассказал, было ли ему известно, как Дмитрию выпал шанс сопровождать звезду кино.
Он сейчас находится в Киеве. Еще с начала войны занимается волонтерством. У него появилась интересная возможность сопровождать звезду. Дмитрий мне не рассказывал об этом. Поэтому это информация на уровне слухов,
– сказал Шульга.
Как Пищиков занимается волонтерством: смотрите интервью
Отметим, что Пищиков является кандидатом в мастера спорта по боевому самбо, который неоднократно являлся призером чемпионатов Украины боевого самбо, панкратиона, ММА. Дмитрий уже даже успел воспитать чемпиона мира среди детей, который торжествовал в 2024 году в Польше.
Что известно о приезде Анджелины Джоли в Украину?
5 ноября звезда кино снова посетила Украину с благотворительной миссией. В прошлый раз Джоли посещала Львов. В этот раз Анджелина посетила Херсон. В Украину о ее приезде не знали. Но ее визит не прошёл без скандала.
В Николаевской области военнослужащие ТЦК остановили кортеж с голливудской звездой и забрали сопровождавшего актрису тренера по боевому самбо Дмитрия Пищикова. В комментарии Укринформу подтвердили факт инцидента с лицом.
Как рассказывала девушка, он не выходит на связь. Вячеслав Шульга сообщил, что Дмитрий вышел на 30 секунд на связь, чтобы позвонить своей девушке, известив свое местонахождение.