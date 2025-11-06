Во время поездки ее кортеж был остановлен военнослужащими ТЦК, которые задержали Дмитрия Пищикова, сопровождающего актрисы, из-за отсутствия военно-учетных документов. Оказалось, что мужчина является причастным к спорту. 24 Канал обратился за комментарием в клуб "TIGER", где работает задержанный.

Как Пищиков попал в сопровождение звезды Голливуда?

В клубе подтвердили, что Дмитрий действительно у них работает. Сначала Пищиков пришел к ним в роли спортсмена. Представитель клуба Вячеслав Шульга рассказал, было ли ему известно, как Дмитрию выпал шанс сопровождать звезду кино.

Он сейчас находится в Киеве. Еще с начала войны занимается волонтерством. У него появилась интересная возможность сопровождать звезду. Дмитрий мне не рассказывал об этом. Поэтому это информация на уровне слухов,

– сказал Шульга.

Отметим, что Пищиков является кандидатом в мастера спорта по боевому самбо, который неоднократно являлся призером чемпионатов Украины боевого самбо, панкратиона, ММА. Дмитрий уже даже успел воспитать чемпиона мира среди детей, который торжествовал в 2024 году в Польше.

