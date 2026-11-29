Оксана Хвостенко відреагувала на скандальні заяви Олександри Меркушиної про атмосферу у збірній. Наставниця не приховувала обурення та пояснила, чому її не влаштували вибачення біатлоністки.

Конфлікт спалахнув після одиночної естафети на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, де спортсменка публічно розповіла про образи з боку тренерського штабу. У коментарі Biathlon.com.ua Хвостенко вперше детально висловилася про претензії спортсменки та пояснила свою позицію.

Хвостенко звинуватила Меркушину в пошуку винних

Нагадаємо, Олександра Меркушина заявила про нездорову атмосферу в жіночій збірній України та образи з боку тренерів на її адресу й адресу родини. Хвостенко пов'язала такі слова біатлоністки з невдалим виступом в естафеті.

За словами наставниці, спортсменка замість аналізу власних помилок почала шукати винних серед оточення.

Ці емоції я пов'язую з тим, що в Олександри не вийшла естафета, тому, на жаль, почався пошук винних зовні, коли людина не має внутрішньої сили знайти причини в собі,

– заявила тренерка.

Також Хвостенко пояснила, що кожен спортсмен по-своєму сприймає атмосферу в колективі. На її думку, командний дух залежить від внеску кожної людини, тому починати зміни потрібно із себе.

Окремо наставниця нагадала, що сестри Меркушини тренуються окремо від основного складу під керівництвом батька та належать до команди Б. Водночас, за її словами, вони можуть розраховувати на допомогу медичного персоналу збірної.

Тренерку не влаштували публічні вибачення біатлоністки

Після резонансних заяв Олександра Меркушина опублікувала вибачення на своїй сторінці в інстаграмі. Однак Хвостенко дала зрозуміти, що цього недостатньо: спортсменка особисто перед нею не перепросила.

Тренерка також наголосила, що подібні суперечки варто спочатку обговорювати всередині команди, а не виносити на публіку.

Вона визнала, що ситуація неприємна для тренерського штабу та Федерації біатлону України, адже фахівці багато працюють заради спільного результату.

Це не дуже гарно, не дуже поважно до людей. Але це наша робота, ми працюємо всі на один результат. Тому хочеться, щоб дівчата себе опанували і зрозуміли, що їм ніхто поганого нічого не хоче,

– підсумувала Хвостенко.

Попри конфлікт, наставниця запевнила, що тренери й надалі готові допомагати спортсменкам і виконувати свою роботу.