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Конфликт разгорелся после одиночной эстафеты на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, где спортсменка публично рассказала об оскорблениях со стороны тренерского штаба. В комментарии Biathlon.com.ua Хвостенко впервые подробно высказалась о претензиях спортсменки и объяснила свою позицию.

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Хвостенко звинуватила Меркушину в пошуку винних

Напомним, Александра Меркушина заявила о нездоровой атмосфере в женской сборной Украины, а также оскорбления со стороны тренеров в ее адрес и в адрес семьи. Хвостенко связала такие слова биатлонистки с неудачным выступлением в эстафете.

По словам наставницы, спортсменка вместо анализа собственных ошибок начала искать виновных среди окружающих.

Эти эмоции я связываю с тем, что у Александры не получилась эстафета, поэтому, к сожалению, начался поиск виновных вовне, когда у человека нет внутренней силы найти причины в себе– заявила тренер.

Также Хвостенко пояснила, что каждый спортсмен по-своему воспринимает атмосферу в коллективе. По ее мнению, командный дух зависит от вклада каждого человека, поэтому начинать изменения нужно с себя.

Отдельно тренер напомнила, что сестры Меркушины тренируются отдельно от основного состава под руководством отца и входят в команду Б. В то же время, по ее словам, они могут рассчитывать на помощь медицинского персонала сборной.

Тренерку не устроили публичные извинения биатлонистки

После резонансных заявлений Александра Меркушина опубликовала извинение на своей странице в инстаграме. Однако Хвостенко дала понять, что этого недостаточно: спортсменка лично перед ней не извинилась.

Тренер также подчеркнула, что подобные споры следует сначала обсуждать внутри команды, а не выносить на публику.

Она признала, что ситуация неприятна для тренерского штаба и Федерации биатлона Украины, ведь специалисты много работают ради общего результата.

Это не очень красиво, не очень уважительно по отношению к людям. Но это наша работа, мы все работаем ради одного результата. Поэтому хочется, чтобы девушки взяли себя в руки и поняли, что им никто ничего плохого не желает– подытожила Хвостенко.

Несмотря на конфликт, тренер заверила, что тренеры и в дальнейшем готовы помогать спортсменкам и выполнять свою работу.