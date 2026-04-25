Українка принизила росіянку на чемпіонаті Європи: перемогла та змусила слухати гімн

Українська борчиня Оксана Лівач тріумфувала на чемпіонаті Європи-2026 та змусила суперницю з Росії слухати гімн України. Її перемога стала не лише спортивним, а й символічним ударом.

На шляху до золотої медалі Лівач здолала опоненток зі Швейцарії, Росії та Туреччини. Під час церемонії нагородження українка відзначилася патріотичним жестом, інформує "Чемпіон".

Яким був шлях Лівач до "золота"?

Українка виступала на чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Албанії у ваговій категорії до 50 кілограмів.

Лівач розпочала чемпіонат Європи із сутички проти швейцарки Свені Джунго (12:1), а у півфіналі впевнено перемогла бронзову призерку чемпіонату світу-2025, "нейтральну" Єлізавету Смірнову (6:2).

У фінальній сутичці українка здолала бронзову призерку чемпіонату світу-2025, туркеню Евін Демірхан – розгромила її з рахунком 11:0 та принесла Україні першу перемогу на континентальній першості.

Символічний жест на нагородженні

Після фіналу українка піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, змусивши росіянку слухати гімн України під час церемонії нагородження.

Сказала собі: після перемоги обов'язково зроблю цей жест. Для мене це було в першу чергу для наших військових і для всіх людей, які сьогодні стоять за Україну. Це як нагадування, що ми про них не забуваємо. Це про пам'ять, про вдячність і про повагу. І водночас це моя гордість за країну. Я люблю Україну всім серцем і хотіла, щоб ці слова побачив увесь світ саме в цей момент,

– розповіла Оксана Лівач.

Під час нагородження Лівач не лише святкувала перемогу, а й підкреслила свою позицію – зокрема, патріотичним написом "Слава Україні" на руці та емоційною реакцією на державний гімн.

"Золото" стало другим поспіль для української борчині на європейському рівні. Також вона виборювала титули 2019 та 2025 років, а у 2020 і 2023 додавала срібні медалі у цьому дивізіоні.