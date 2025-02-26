Менеджер Карпат не повернувся в Україну після зборів у Туреччині
- Заступник генерального директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся в Україну після зборів у Туреччині, хоча повинен був повернутися 15 лютого.
- Карпати не повідомили причину відсутності Авдиша, який раніше працював футбольним агентом та спортивним консультантом.
Делегація львівських Карпат перед поновленням чемпіонату повернулася в Україну після навчально-тренувальних зборів. Проте один з працівників клубу залишився у Туреччині.
За інформацією Tribuna.com, заступник генерального директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся в Україну. Про це повідомив львівський клуб на запит видання, пише 24 Канал.
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Пояснення Карпат
Карпати не повідомили причину відсутності Авдиша. Функціонер повинен був повернутися ще 15 лютого.
"Делегація футбольного клубу Карпати перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року.
Усі працівники футбольного клубу Карпати (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша", – йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, що Олег Авдиш працював футбольним агентом, а згодом займався спортивним консалтингом.
У жовтні 2024 року Авдиш отримав посаду у львівських Карпатах. Функціонер став заступником генерального директора львівського клубу Андрія Русола.