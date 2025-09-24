Легендарний наставник Олег Блохін пригадав свій перехід із тренерського містка збірної України до керма київського Динамо. Саме цей перехід зберіг життя титулованому коучу.

Олег Блохін відверто розповів, що не шкодує, що очолив Динамо Київ після відходу зі збірної України. Володар "Золотого м'яч" пригадав, як цей перехід врятував йому життя, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

Чи не шкодує Блохін, що очолив Динамо після збірної України?

Саме у цей момент у Блохіна стався інсульт і переліт міг би стати летальним для наставника.

Тоді я залишився живий. Тоді мене прихватив інсульт. Якби я сів у літак, то б… Ми повинні були летіти у Дніпро,

– відповів Олег Володимирович.

Блохін розповів, що очолити київський гранд був його мрією. Наставник не розуміє, як він міг відмовитись від пропозиції Динамо.

Всі кажуть: "Ось він кинув збірну". Який сенс мені кидати збірну, якщо ми зіграли 1:1 з Англією. Потім матчі проти Чорногорії та Молдови. Я знав, що ми візьмемо тут ще шість очок. Це була моя мрія, мрія моїх батьків – тренувати київське Динамо. Я киянин, з 11 років у Динамо. Як від такої пропозиції можна відмовлятися? Можливо, потім і не позвуть,

– додав Блохін.

Також Олег Блохін в інтерв'ю пригадав інцидент із Андрієм Шевченком у матчі Північна Македонія – Україна.

Раніше легендарний наставник висловлював свою думку щодо натуралізації футболістів у збірні. Блохін в інтерв'ю "Українському футболу" пригадав, як йому пропонували якогось гравця з Канади.

"Перед чемпіонатом світу мені пропонували якогось футболіста з Канади, я сказав їм: ви мені хоча б паспорт покажіть, що він українець! А ще один хотів просунути свого сина в збірну. Не згадаю вже, як його прізвище", – казав Блохін.

Що відомо про тренерську кар'єру Блохіна у Динамо?