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Sport News 24 Інші види спорту "Не реалізувався і ще й програв": Дорощук емоційно прокоментував медаль ЧЄ зі стрибків у висоту
15 серпня, 12:00
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"Не реалізувався і ще й програв": Дорощук емоційно прокоментував медаль ЧЄ зі стрибків у висоту

Олександр Щербатих

Віцечемпіон Європи у секторі для стрибків у висоту Олег Дорощук прокоментував "срібний" виступ у Бірмінгемі. Спортсмен не був повністю задоволеним собою

Дорощук остав другим, після Андрія Проценка, українським стрибуном у висоту, який завоював більше однієї медалі на чемпіонатах Європи. У коментарі для Суспільне Спорт він поділився емоціями від виступу. 

Як Олег Дорощук оцінив виступ на ЧЄ у Бірмінгемі 

Українець висловив задоволення своєю фізичною формою, але був розчарований поразкою у протиборстві з італійцем Джанмарко Тамбері. 

Зараз я, мабуть, в одній з найкращих своїх спортивних форм, але зовсім не реалізувався і ще й програв. Зараз у мене одне бажання – повернутись до тренувань. Іще є змагання, хочу встановити особистий рекорд, до якого прагну, 
– сказав Дорощук. 

Зазначимо, що після висоти у 2.30 метра Олег Дорощук був першим та йшов без помилок. Однак, коли планку підійняли ще на два сантиметра Тамбері зумів взяти її з другої спроби, а от українець змарнував усі три стрибки. 

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Наразі наша держава має дві нагороди, які до свого активу записали Дорощук та метальник молота Михайло Кохан. У загальному медальному заліку наша держава ділить 16-17 сходинку. 

Доробок українців може поповнитись уже сьогодні ввечері, коли у сектор для стрибків у висоту вийдуть жінки. Там серед 12 найкращих у кваліфікації знайшлось місце Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко.