"Не реалізувався і ще й програв": Дорощук емоційно прокоментував медаль ЧЄ зі стрибків у висоту

Віцечемпіон Європи у секторі для стрибків у висоту Олег Дорощук прокоментував "срібний" виступ у Бірмінгемі. Спортсмен не був повністю задоволеним собою

Дорощук остав другим, після Андрія Проценка, українським стрибуном у висоту, який завоював більше однієї медалі на чемпіонатах Європи. У коментарі для Суспільне Спорт він поділився емоціями від виступу.

Як Олег Дорощук оцінив виступ на ЧЄ у Бірмінгемі

Українець висловив задоволення своєю фізичною формою, але був розчарований поразкою у протиборстві з італійцем Джанмарко Тамбері.

Зараз я, мабуть, в одній з найкращих своїх спортивних форм, але зовсім не реалізувався і ще й програв. Зараз у мене одне бажання – повернутись до тренувань. Іще є змагання, хочу встановити особистий рекорд, до якого прагну,

– сказав Дорощук.

Зазначимо, що після висоти у 2.30 метра Олег Дорощук був першим та йшов без помилок. Однак, коли планку підійняли ще на два сантиметра Тамбері зумів взяти її з другої спроби, а от українець змарнував усі три стрибки.

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Наразі наша держава має дві нагороди, які до свого активу записали Дорощук та метальник молота Михайло Кохан. У загальному медальному заліку наша держава ділить 16-17 сходинку.

Доробок українців може поповнитись уже сьогодні ввечері, коли у сектор для стрибків у висоту вийдуть жінки. Там серед 12 найкращих у кваліфікації знайшлось місце Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко.