Дорощук стал вторым после Андрея Проценко украинским прыгуном в высоту, завоевавшим более одной медали на чемпионатах Европы. В комментарии для "Суспильне Спорт" он поделился впечатлениями от выступления.

Как Олег Дорощук оценил выступление на ЧЕ в Бирмингеме

Украинец выразил удовлетворение своей физической формой, но был разочарован поражением в противостоянии с итальянцем Джанмарко Тамбери.

Сейчас я, пожалуй, в одной из лучших своих спортивных форм, но совсем не реализовался и к тому же проиграл. Сейчас у меня одно желание – вернуться к тренировкам. Еще есть соревнования, хочу установить личный рекорд, к которому стремлюсь,

– сказал Дорощук.

Отметим, что после высоты в 2,30 метра Олег Дорощук лидировал и выступал без ошибок. Однако, когда планку подняли еще на два сантиметра, Тамбери сумел взять ее со второй попытки, а вот украинец упустил все три прыжка.

Как проходит ЧЕ-2026 в Бирмингеме для Украины

На данный момент наша страна имеет две награды, которые занесли в свой актив Дорощук и метатель молота Михаил Кохан. В общем медальном зачете наша страна делит 16-17-е места.

Медальный зачет Украины может пополниться уже сегодня вечером, когда в сектор для прыжков в высоту выйдут женщины. Среди 12 лучших в квалификации оказались Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.