Історична перемога: Дорощук здобув "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту в приміщенні

У суботу, 8 березня, у нідерландському Апелдорні відбувся фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні. Українські спортсмени Олег Дорощук та Дмитро Нікітін боролись за медалі змагань у стрибках в висоту.

Нікітін вдруге виступав на цьому рівні. Тоді як Дорощук дебютував у фіналі Євро-2025 з легкої атлетики та здобув історичне для України "золото" змагань, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

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Неймовірний виступ Дорощука

Олег Дорощук та Дмитро Нікітін у фіналі європейської першості змагались проти шести опонентів. Найіменитіші з них це Тобіас Потьє, Мануель Ландо, Ян Штефела та Маттео Сіолі.

На планці у 2 метри 22 сантиметри покинули змагання три спортсмени. Вже на наступній висоті 2 метри 26 сантиметрів Олег Дорощук та Дмитро Нікітін з першої спроби подолали перешкоду.

Дмитро Нікітін завершив виступ на планці 2 метри 29 сантиметрів. Дорощук же продовжив боротись та підкорив висоту 2 метри 32 сантиметри, здобувши "золото" чемпіонату Європи 2025 року.

До слова. Золота медаль Олега Дорощука стала першою в історії України за час виступів на чемпіонатах Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Українець вирішив не зупинятись та подолав планку висотою у 2 метри 34 сантиметри. Ця висота стала рекордною для Олега Дорощука у його кар'єрі стрибуна.