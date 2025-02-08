Друге "срібло" у сезоні: український легкоатлет здобув нагороду на турнірі у Чехії

Олег Дорощук потрапив на подіум етапу Континентального туру у Чехії. Українському легкоатлету вдалось вибороти срібну медаль на змаганнях зі стрибків у висоту.

Сьогодні, 8 лютого, відбувся етап Континетального туру у чеському Густопече. Переможцем змагань став корейський спортсмен Ву Санхьок, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

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Як виступив Дорощук

Олег Дорощук поступився Ву Санхьоку у боротьбі за перше місце на етапі Континентального туру. Український легкоатлет підкорив планку висотою 2,28 метра.

Дорощук, на жаль, не зміг здолати висоту 2,31 метра. Олег також намагався повторити свій рекорд у 2,33 метра, але дві спроби українця завершились невдачею.

До слова. Срібна медаль на етапі Континентального туру у Густопече стала другою для Олега Дорощука на міжнародних турнірах у 2025 році. До цього легкоатлет здобув "срібло" у чеському Тршинеці.

Нагадаємо, що Олег Дорощук розпочав сезон з виступу на Меморіалі Дем'янюка у Львові. Український легкотатлет здобув "золото" змагань з результатом 2,30 метра.