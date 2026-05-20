Є сумніви, що іноземець може знайти контакт, – Федорчук про призначення Мальдери

Новому керманичу збірної України Андреа Мальдері потрібно у короткий час знайти підхід до підопічних. Футбольний експерт пояснив, чому це важливо і чи є шанси на успіх.

За словами Олега Федорчука, наразі Андреа Мальдера перебуває у положенні, коли за короткий проміжок часу потрібно виконати низку важливих завдань. У інтерв’ю 24 Каналу футбольний фахівець пояснив, що очікує на керманича "синьо-жовтих".

Що буде найголовнішим на початку каденції Мальдери?

Олег Федорчук заявив, що 55-річний італійський фахівець повинен вирішити непросте професійне завдання.

Специфіка збірної полягає у тому, що тут перш за все треба за короткий час встановити психологічний контакт з футболістами: знайти розуміння у якому вони стані й те, які слова потрібно у цей час говорити,

– сказав Федорчук.

Експерт додав, що у клубному футболі цей аспект виглядає дещо простіше, оскільки там частіше застосовується економічне стимулювання. Було таке колись й у збірній України, але не зараз.

У мене є сумніви, що іноземець може за короткий час знайти контакт з усіма футболістами. Це дуже непросто,

– підсумував Федорчук.

Зазначимо, що уже найближчим часом на Андреа Мальдеру очікує дебют на новій посаді – товариські ігри проти Польщі та Данії.

Обидва спаринги будуть мати для збірної України статус виїзних матчів. Поєдинок проти Польщі відбудеться 31 травня у Вроцлаві. Про продаж квитків на цю гру повідомив офіційний сайт УАФ.

Зі збірною Данії Україна зустрінеться 7 червня. Цей товариський поєдинок прийме стадіон Nature Energy Park у місті Оденсе.

Що говорять інші фахівці про призначення італійця?

Тут думки футбольних людей дещо розділились. Легендарний тренер Йожеф Сабо у коментарі для 24 Каналу заявив про невдоволення вибором УАФ. На його думку, рішення продиктоване дружніми стосунками Андреа Мальдери та президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.

Колишній центральний захисник збірної України Сергій Кривцов ще до офіційного призначення італійського фахівця висловлював значно більший оптимізм. В інтерв'ю 24 Каналу ексфутболіст Шахтаря назвав Андреа італійського тренера найкращим варіантом з усіх доступних.

