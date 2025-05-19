Це не Ванат: легенда Динамо назвав найкращого гравця "біло-синіх" у чемпіонському сезоні

У неділю, 18 травня, завершився 29-й тур УПЛ-2024/2025. В одному з матчів Динамо зіграло внічию проти Чорноморця. Таким чином "біло-сині" достроково стали чемпіонами України.

Для столичного клубу трофей чемпіонату України став 17-м в історії. Ексгравець киян Олег Кузнецов назвав найкращого гравця команди у переможному сезоні, повідомляє 24 канал із посиланням на Blik.

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Кого обрав Кузнецов

Олег Кузнецов вважає, що найкращим гравцем Динамо у поточному сезоні був Микола Михайленко. Легенда "біло-синіх" наголосив, що півзахисник зміг виграти конкуренцію у Володимира Бражка.

Я б відзначив Михайленка. Він відносно молодий хлопець і одразу увірвався в основний склад, витіснивши збірника Бражка, який довгий час вважався незамінним. Михайленко діяв упевнено і не давав приводу засумніватися у своїх діях,

– сказав Кузнецов.

Ексгравець столичного клубу висловився стосовно ситуації навколо Володимира Бражка у Динамо. На думку Кузнецова, опорний півзахисник трішки образився після того, як його не відпустили взимку у Вулверхемптон.

Нагадаємо, що Динамо оновило клубну емблему після дострокового оформлення чемпіонства в елітному дивізіоні України у сезоні 2024/2025.