Для столичного клуба трофей чемпионата Украины стал 17-м в истории. Экс-игрок киевлян Олег Кузнецов назвал лучшего игрока команды в победном сезоне, сообщает 24 канал со ссылкой на Blik.

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Кого выбрал Кузнецов

Олег Кузнецов считает, что лучшим игроком Динамо в текущем сезоне был Николай Михайленко. Легенда "бело-синих" отметил, что полузащитник смог выиграть конкуренцию у Владимира Бражко.

Я бы отметил Михайленко. Он относительно молодой парень и сразу ворвался в основной состав, вытеснив сборника Бражко, который долгое время считался незаменимым. Михайленко действовал уверенно и не давал повода усомниться в своих действиях,

– сказал Кузнецов.

Экс-игрок столичного клуба высказался относительно ситуации вокруг Владимира Бражко в Динамо. По мнению Кузнецова, опорный полузащитник немного обиделся после того, как его не отпустили зимой в Вулверхэмптон.

Напомним, что Динамо обновило клубную эмблему после досрочного оформления чемпионства в элитном дивизионе Украины в сезоне 2024/2025.