Легенда Динамо офіційно став тренером збірної України

Олег Лужний отримав нову роботу в УАФ. Легендарний захисник Динамо очолив юнацьку збірну України U-19.

Для 58-річного фахівця це повернення до самостійної тренерської роботи після тривалої паузи. Попереду на новоспеченого наставника чекають важливі матчі та боротьба за вихід на чемпіонат Європи, передає 24 Канал.

Лужний повертається до тренерської роботи

Українська асоціація футболу на своєму сайті офіційно оголосила про призначення Олега Лужного головним тренером збірної України U-19. Перший виклик для легенди київського Динамо не змусить на себе чекати.

У вересні команда проведе навчально-тренувальний збір в Іспанії. У рамках підготовки українці зіграють одразу три контрольні матчі: 24 вересня проти Швеції, 27 вересня – Німеччини, а 30 вересня – Шотландії.

У листопаді на збірну чекає вже офіційна частина сезону. На другому етапі кваліфікації Євро-2027 U-19 Україна зіграє в одній групі з Італією, Ізраїлем та Румунією.

Для Лужного це шанс знову проявити себе як головного тренера. Востаннє він самостійно очолював команду ще у сезоні-2012/13, коли працював із сімферопольською Таврією.

У Лужного – великий досвід, але є цікава деталь

У тренерській кар'єрі фахівця також були два періоди роботи виконувачем обов'язків головного тренера Динамо. Крім того, він входив до тренерського штабу киян, працюючи асистентом Юрія Сьоміна, Валерія Газзаєва, Анатолія Дем'яненка, Йожефа Сабо та Олександра Хацкевича.

Також Лужний свого часу обіймав посаду спортивного директора Карпат. Тепер же перед ним стоїть завдання розвивати нове покоління українських футболістів та успішно пройти кваліфікацію Євро-2027.

Водночас призначення має цікавий нюанс. Раніше повідомлялося, що віцепрезидент УАФ і колишній головний тренер національної збірної України Сергій Ребров хотів бачити на цій посаді іншого спеціаліста. Втім, остаточний вибір зупинився саме на Лужному.