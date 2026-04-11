У збірну України готується повернутися зірковий легіонер

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький оголосив про повернення до національної команди. Зірковий догравальник планує зіграти вже у 2026 році.

Після тривалої паузи та конфліктів у федерації один із найкращих українських волейболістів змінює рішення. Гравець Перуджі готовий знову допомогти збірній України на міжнародній арені, повідомляє "Суспільне Спорт".

Що сказав Плотницький?

Олег Плотницький підтвердив, що повернеться до складу збірної України вже цього року. Волейболіст заявив, що має домовленість із тренерським штабом і розраховує брати участь у всіх турнірах, де його викличуть.

За словами гравця, він планує зіграти і в Лізі націй, і на чемпіонаті Європи. При цьому Плотницький наголосив, що готовий повністю віддатися виступам за національну команду.

Важливо, що ще на початку 2025 року волейболіст завершив кар'єру в збірній через конфлікт із керівництвом федерації. Однак після розмов із тренером позиції сторін вдалося зблизити.

Що означає камбек для збірної

Повернення Плотницького – серйозне підсилення для України перед ключовими турнірами. Команда проведе сезон у Лізі націй, а також виступить на чемпіонаті Європи-2026.

Екслідер збірної вже заявив, що хоче зіграти якомога більше матчів і допомогти команді досягти результату. Його досвід і рівень гри можуть стати вирішальними у боротьбі з топсуперниками.

