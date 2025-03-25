Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній України

Зірковий український волейболіст Олег Плотницький вирішив остаточно припинити виступи у складі "синьо-жовтих". Він не грав за національну команду з 2023 року.

Про своє рішення 27-річний догравальник італійської Перуджі оголосив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал. Він заявив, що воно є складним, але виваженим.

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Звернення спортсмена до волейбольної спільноти

Олег пригадав неймовірні миті у складі збірної України, подякував усім за співпрацю та поділився своїми думками про той шлях, який він пройшов з національною командою:

"Це були не просто роки в формі збірної – це були неймовірно емоційні, результативні та незабутні часи. Досі виступають мурашки по шкірі, коли згадую наше Євро U-20 у 2016 році, історичний вихід до чвертьфіналу на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Ми творили історію, разом.

Хочу щиро подякувати всім гравцям, тренерам та їхнім помічникам за роки співпраці, за довіру, за боротьбу до останнього м’яча. Ви – частина мого волейбольного серця, і я вдячний кожному".

Він заявив, що вірить у потенціал національної команди та сподівається, що український волейбол уже зовсім скоро зробить ще один крок уперед – до нових вершин і вищого рівня. Проте Плотницький уже не буде частиною "синьо-жовтих", принаймні в ролі гравця.

Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав,

– написав Олег.

Зазначимо, що Олег Плотницький виступав за збірну України з 2017 по 2023 роки. Брав участь у трьох Євро та ЧС-2022, де дійшов з командою до чвертьфіналу – найкращий результат в історії.

У складі "синьо-жовтих" він тріумфував у Золотій Євролізі-2017, а також двічі доходив до фіналу – у 2021 та 2023 роках.