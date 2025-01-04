Відомий волейболіст Юрій Гладир в інтерв'ю Sport.tvp.pl назвав причину, чому залишив збірну України. Спортсмен не захотів миритися з байдужістю та корупцією можновладців, пише 24 Канал.

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Гладир: Економили на всьому, а жили у розкішних будинках

Збірна України з волейболу не отримувала належне фінансування. Проблеми були навіть з екіпіруванням гравців. Доходило до абсурду, коли на одному з комплектів форми був помилково розміщений герб.

"Людям було байдуже, як команда виступає на головних світових змаганнях. Економили на всьому, окрім заробітку можновладців. Наша форма ще була нормальною, але траплялося, що герб країни на ній був перевернутий. У мене навіть є така футболка донині. Ніхто не виправляв, всі були задоволені.

Як я вже згадував, ми харчувалися за свої гроші. На всьому економили, а представники влади жили в чудових будинках і їздили на чудових машинах. Звичайно, офіційно вони не заробляли тих грошей, які б дозволили їм таку розкіш", – розповів Гладир.

Згодом Гладир отримав пропозицію виступати за збірну Польщі. Однак волейболіст відмовився.

Так, я дійсно отримав пропозицію грати за збірну Польщі. Однак я відчував, що це буде не "моє". Я вже дванадцять років маю польське громадянство, але в душі я – українець і завжди ним залишуся. Я розумію, що мрією кожного спортсмена є представляти свою країну на чемпіонаті світу чи Олімпійських іграх, але це було б не те. Я б не почув свого гімну. Я відчував, що він не був би моїм,

– зауважив Гладир.

Наразі 40-річний українець виступає за польську Варту Заверц. Під час ігрової кар'єри Юрій двічі ставав чемпіоном України у складі черкаського Азоту та київського Локомотиву, а також чотири рази вигравав "золото" чемпіонату Польщі (2016, 2021, 2023, 2024).