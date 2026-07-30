"Він не Блохін": легенда Динамо виніс вердикт Пономаренку

Колишній нападник Динамо Олег Саленко оцінив гру та перспективи гравця "біло-синіх" Матвія Пономаренка. На його думку, молодому форварду ще потрібно адаптуватися до вимог і рівня матчів єврокубків.

За словами Саленка, Пономаренко ніколи не був футболістом, який вирішував епізоди завдяки індивідуальним проходам. Про це він сказав в інтерв'ю "Українському футболу".

Олег Саленко про Матвія Пономаренко

Натомість його головною перевагою є гра у штрафному майданчику суперника.

Пономаренко – не Блохін. Він не може пробігти пів поля й накрутити трьох-чотирьох гравців. Його козирі в іншому. Він гравець штрафного майданчика, де може продавити захисників і забити, якщо отримає якісну передачу,

– сказав Саленко.

Ексфорвард також не вважає, що у 20-річного нападника з'явилася зіркова хвороба. На його думку, різниця між виступами в Українській Прем'єр-лізі та єврокубках є суттєвою, тому молодому футболісту потрібен час для адаптації.

Не думаю, що у Матвія зіркова хвороба. Просто забивати в УПЛ і єврокубках – це різні речі. Поки на рівні Ліги Європи Пономаренко губиться. Але потрібно освоюватися, звикати, рости. Додати трохи у швидкості – і все буде добре,

– зазначив він.

Нагадаємо, у сезоні-2025/2026 Пономаренко став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 13 м'ячів. У липні 2026 року нападник підписав новий довгостроковий контракт із Динамо, який діятиме до літа 2031 року.

Матч-відповідь між ПАОКом та Динамо відбудеться 30 липня. Після першої зустрічі перевагу має грецький клуб, який переміг із рахунком 3:2.

У разі перемоги за сумою двох матчів із ПАОК команда вийде до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з переможцем пари Андерлехт (Бельгія) – Гаммарбю (Швеція). Якщо ж кияни поступляться, то продовжать виступ у третьому відбірковому раунді Ліги конференцій, де їхнім суперником стане невдаха протистояння Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).