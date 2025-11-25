Соромно дивитися, – ексзірка Динамо оцінив перспективи киян в УПЛ

Київське Динамо з травня 2024 року не поступалося в Українській Прем'єр-лізі. Їх безпрограшна серія тривала 42 матчі та стала рекордною в історії клубу.

Вона обірвалася на початку листопада й тепер "біло-сині" вже встановили антирекорд, поступившись у трьох поспіль поєдинках чемпіонату України. Своїми думками щодо перспектив команди Олександра Шовковського поділився колишній нападник динамівців Олег Саленко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Саленко про Динамо?

Він був розчарований після поразки від Колоса. За словами спеціаліста, ситуація наразі є жахливою й потрібно терміново щось змінювати столичному клубу.

"Уже стільки наговорили щодо Динамо, що й додати нічого. Чи буде керівництво клубу робити якісь кроки до виправлення ситуації, мені сказати складно. Хоча зміни напрошуються давно. Зміна тренера? Я бачу, що поки ніхто не хоче щось виправляти. Можливо, це станеться взимку, щоб у нового наставника був час для роботи перед офіційними матчами", – сказав Саленко.

Фахівець заявив, що його геть не влаштовують виступи рідної команди, яка опустилася вже на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. Він висловив сумнів, чи футболісти "біло-синіх" переживають такі ж відчуття.

Мені соромно дивитися на турнірну таблицю. Чи соромно нинішнім динамівцям, це у них потрібно запитати. Якщо характеру немає, то їм все одно. Гравці самі повинні поговорити між собою, без тренера розібратися у проблемах. Зараз, мабуть, футболісти не в силах показувати характер, грати через не можу.

– вважає експерт.

Також колишній нападник збірної України спрогнозував, яке місце посядуть кияни наприкінці чемпіонату. Він переконаний, що Шахтар уже не віддасть лідерство, а кияни у кращому випадку будуть боротися за медалі не найвищого ґатунку.

"Боротьба за призові місця розгорнеться між ЛНЗ, Поліссям, думаю, в цю компанію може вклинитися й Зоря, якщо не буде дарувати очки суперникам. Ну й Динамо я б не скидав з рахунків. Якщо команда збереться хоча б на трієчку, то може спробувати щастя в цьому суперництві. Це якось, навіть, незвично говорити про гранда вітчизняного футболу", – підсумував Саленко.

До слова. Свій наступний поєдинок Динамо проведе 27 листопада проти кіпрської Омонії у межах четвертого туру Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Як грає Динамо в сезоні-2025/2026?