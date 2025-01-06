Помер чемпіон СРСР з футболу та батько олімпійської чемпіонки Олег Серебрянський

У тимчасово окупованому Криму помер майстер спорту з футболу Олег Серебрянський. Йому було 69 років.

Серце Олега Васильовича перестало битися ще 29 грудня 2024 року. Про сумну звістку повідомила його донька Катерина Серебрянська на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Читайте також Три роки воював на передовій: помер колишній футболіст Кривбаса Сергій Сторожев

Спортивна спадщина Олега Серебрянського

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики заявила, що прощання з батьком відбудеться 6 січня о 10:00 у Церкві Дмитра Солунського на території міського кладовища Абдал-1 у Сімферополі.

Поки пишу тільки організаційну інформацію, бо дуже боляче через втрату. Але ще болючіше, що не можу попрощатися з батьком особисто, бо не можу приїхати через заборону на в'їзд до Росії,

– написала Катерина.

Зазначимо, що Олег Серебрянський розпочинав кар’єру в Чорноморці. Пізніше він також грав за Таврію, Динамо, Дніпро та Колос із Павлограда.

Найуспішнішим у його кар'єрі став сезон-1983. У складі Дніпра півзахисник здобув чемпіонство СРСР, а сам став найкращим асистентом команди, віддавши 9 гольових передач.

У тій кампанії Серебрянський також установив клубний рекорд. У матчі проти Ністру за 45 хвилин він записав у свій актив 5 асистів.

У 1987 році Олег Серебрянський завершив ігрову кар’єру через численні травми. Після цього він працював завучем сімферопольської СДЮШОР, був тренером другої команди Таврії та молодіжної збірної Криму.

На початку 1990-х разом з дружиною брав участь у створенні сімферопольської школи художньої гімнастики "Грація", а через два роки став її директором.