Гімнаст Верняєв продав квартиру за 40 тисяч доларів, щоб судитися з українською федерацією

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв зізнався, що продав квартиру заради апеляції до CAS після свого відсторонення. За його словами, це було єдиним шансом оскаржити рішення федерації.

В інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна спортсмен уперше розповів подробиці конфлікту з Українською федерацією спортивної гімнастики, який розгорівся у 2025 році. Верняєв стверджує, що зрештою федерація відмовилася від свого рішення ще до початку судового розгляду.

Верняєва відсторонили на рік

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв у жовтні 2025 року отримав лист від Української федерації спортивної гімнастики про відсторонення на один рік.

За словами спортсмена, документ надійшов через сім-вісім днів після завершення зборів, а підставою нібито стала його поведінка. Водночас Верняєв переконаний, що федерація припустилася численних процедурних порушень.

Після отримання рішення він звернувся до юриста, який раніше допомагав йому у допінговій справі. Фахівець пояснив, що спортсмен має лише 21 день, аби подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), інакше шансів оскаржити відсторонення практично не залишиться.

Продав квартиру, щоб оплатити судовий процес

Верняєв розповів, що через високу вартість розгляду справи був змушений швидко продати квартиру приблизно за 40 тисяч доларів. За його словами, житло довелося реалізувати дешевше, ніж планувалося, щоб встигнути зібрати необхідні кошти.

Гімнаст пояснив, що лише подання документів до CAS коштує від однієї до трьох тисяч швейцарських франків. Крім того, у разі початку розгляду сторони мають оплачувати витрати на судовий процес, які могли сягати від 20 до 30 тисяч доларів, не враховуючи гонорарів юристів.

Попри фінансові втрати, спортсмен вирішив боротися за свою репутацію та право продовжувати кар'єру. За словами Верняєва, його адвокат оцінював шанси на успіх як практично стовідсоткові через численні порушення з боку федерації.

У підсумку, як стверджує олімпійський чемпіон, Українська федерація спортивної гімнастики відмовилася від свого рішення ще до початку повноцінного розгляду справи в CAS. Верняєв заявив, що таким чином федерація уникнула дорогого судового процесу, в якому, на його переконання, не мала шансів на перемогу.

Нагадаємо, раніше гімнаст звинувачував українську федерацію у корупції та безладі.