Усик заявляв, що готовий після завершення справ у спорті послужити на благо своєї країни. Але його остаточне рішення все ж свідчить про те, що главою держави ми його не побачимо, пише 24 Канал.

Що сказав Усик про свій рейтинг і політику

Пресслужба житомирського Полісся запитала у боксера, який обіймає у клубі посаду віцепрезидента, як він відреагував на інформацію, що 6% українців готові просто зараз проголосувати за нього на виборах президента України.

Усик зазначив, що якби мав намір стати главою держави, то насправді його б підтримали ще більше українців. Але ледь не вперше Олександр чітко зазначив: він не збирається балотуватися.

Про що Усик говорив з Трампом у Білому домі

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях також вперше детально поділився тим, про що говорив з Дональдом Трампом під час візиту до США та аудієнції з президентом Америки в Овальному кабінеті Білого дому.

Виявляється, вони не обговорювали політичні теми, а усе спілкування було присвячене спорту та історії єдиноборств. Усик пригадав, що президент висловив захоплення тим, яких великих хлопців він побив у ринзі, хоча сам не володіє надзвичайними габаритами. На що Олександр пожартував, що "розмір не має значення", а якби мав, то "королем звірів був би слон". Трампу дотеп припав до душі.