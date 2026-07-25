Усик поставив крапку у питанні балотування на посаду президента України

Рейтинги довіри українців незмінно показують зростання популярності кандидатури Олександра Усика на посаду президента України. Сам боксер кілька разів підігравав чуткам про свій намір розпочати політичну кар'єру.

Усик заявляв, що готовий після завершення справ у спорті послужити на благо своєї країни. Але його остаточне рішення все ж свідчить про те, що главою держави ми його не побачимо, пише 24 Канал.

Що сказав Усик про свій рейтинг і політику

Пресслужба житомирського Полісся запитала у боксера, який обіймає у клубі посаду віцепрезидента, як він відреагував на інформацію, що 6% українців готові просто зараз проголосувати за нього на виборах президента України.

Усик зазначив, що якби мав намір стати главою держави, то насправді його б підтримали ще більше українців. Але ледь не вперше Олександр чітко зазначив: він не збирається балотуватися.

Про що Усик говорив з Трампом у Білому домі

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях також вперше детально поділився тим, про що говорив з Дональдом Трампом під час візиту до США та аудієнції з президентом Америки в Овальному кабінеті Білого дому.

Виявляється, вони не обговорювали політичні теми, а усе спілкування було присвячене спорту та історії єдиноборств. Усик пригадав, що президент висловив захоплення тим, яких великих хлопців він побив у ринзі, хоча сам не володіє надзвичайними габаритами. На що Олександр пожартував, що "розмір не має значення", а якби мав, то "королем звірів був би слон". Трампу дотеп припав до душі.