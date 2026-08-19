З російського полону повернувся медійник телеканалу "Футбол"

Серед 103 українців, яких повернули з російського полону, є медійник Олександр Абрамов. Він працював режисером монтажу на телеканалі "Футбол".

Після звільнення з полону чоловік зустрів свою колишню колегу та навіть зміг пожартувати з нею. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

Абрамов упізнав колегу після полону

Журналістка ТСН Наталя Нагорна розповіла, що саме вона зустріла Абрамова після обміну.

За її словами, чоловік сам підійшов до неї та впізнав колишню колегу. Абрамов нагадав Нагорній кумедний випадок із минулої роботи, коли вона випадково закрила його в монтажній.

Це перша людина на обміні, яка зареготала,

– розповіла журналістка.

Водночас Нагорна зазначила, що полон сильно змінив чоловіка. Спочатку вона навіть не впізнала свого колишнього колегу.

Воїна мобілізували два роки тому

За словами Наталі Нагорної, Олександра Абрамова мобілізували 18 серпня 2024 року. Символічно, що рівно через два роки – 18 серпня 2026-го – його подали на обмін.

Загалом цього разу Україна повернула з російського полону 103 оборонців. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, зокрема Сил територіальної оборони й ВМС, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Запорізькому напрямках, зокрема обороняли Маріуполь.

Переважна більшість повернутих – солдати та сержанти, вони становлять 99% від загальної кількості. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому – 26. Серед повернутих також є тяжкопоранені та тяжкохворі військові.