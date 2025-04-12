Агресивно поводився та був п'яним: у поліції розповіли деталі затримання Олександра Алієва

Ексфутболіста Динамо Олександра Алієва 12 квітня затримала поліція. Правоохоронці пояснили, що спричинило інцидент.

Там зазначають, що виявили в Алієва явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва.

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Що кажуть у поліції про затримання Алієва

За даними правоохоронців, колишнього футболіста Олександра Алієва затримали у Солом'янському районі Києва. Під час патрулювання на бульварі Чоколівському інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.

Однак, спілкуючись з патрульними, він та пасажирка вживали нецензурну лексику та агресивно поводилися. Окрім цього, жодним чином не відреагували на законну вимоги поліцейських припинити свої протиправні дії.

У поліції також додають, що Алієв був напідпитку. Там зазначають, що він відмовився пройти огляд на стан сп'яніння.

Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль,

– кажуть правоохоронці.

Після цього водія та пасажиру доставили до відділку. Зазначимо, що на Алієва склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, дрібне хуліганство та винесли постанову за рух смугою громадського транспорту.

Варто зауважити, що колишній півзахисник Динамо та збірної України Алієв прокоментував інцидент. Зокрема, він заперечив, що перебував у стані алкогольного сп'яніння та заявив, що конфлікт з поліцією вдалося владнати.