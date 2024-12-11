Анонімні телеграм-канали розповсюдили новину про арешт Артема Мілевського. Вони посилалися на інформацію від кіберполіції про викриття злочинної групи, яка займалася договірними матчами, пише 24 Канал.

До теми У СІЗО б***ь, – Мілевський емоційно відреагував на інформацію про своє затримання

Мілевський: Моє ім’я досі не дає спокою різним аферистам

В інтерв'ю Sport-express.ua Мілевський спростував своє затримання. Екснападник нагадав, що обшуки відбулися у його колишньому помешканні ще три місяці тому.

Прочитав, що мене затримали. А на скільки посадили, не написали? А якщо серйозно, то мене бісять такі непрофесіонали-п******и. Це фото з обшуку, який був проведений ще у вересні у будинку, який я орендував. Я там вже не живу. На фото навіть трава зелена! Їм що, повилазило?!.,

– заявив Мілевський.

Також Артем додав, що наразі він живе зі своєю дівчиною у новій квартирі.

"У мене зараз все гаразд. Я переїхав зі своєю дівчиною на нову квартиру. Тут, слава богу, ніяких обшуків немає. Моє ім’я досі не дає спокою різним аферистам. Не здивуюсь, якщо завтра напишуть, що я вбивця", – розповів Мілевський.

Зазначимо, що раніше Артем Мілевський товаришував із Сергієм Третьяком, якого підозрювали в організації договірних матчів. Саме у зв'язку з його діяльністю поліціянти проводили обшуки у вересні цього року.

У жовтні Третьяк без особливих проблем виїхав з України. Після втечі кента Мілевський зосередився на матчах Медіаліги, де він грає за команду Ігніс.