Полісся офіційно підписало футболіста, якого позбулось Динамо

Житомирське Полісся оголосило про підписання чергового зимового новачка. До зграї "вовків" приєднався Олександр Андрієвський.

16 січня житомирський клуб оголосив про початок співпраці із 30-річним досвідченим гравцем центра поля. Олександр Андрієвський перебрався у Полісся на правах вільного агента, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт житомирського клубу.

Читайте також Позбуваються баласту: Динамо припинило співпрацю із ексгравцем збірної України

Зимове підсилення для зграї "вовків"

Нагадаємо, що в останній день 2024-го року Андрієвський залишив київське Динамо, за основну команду якого грав із 2018-го.

Ми раді вітати Олександра в нашій команді. Це гравець, який має досвід гри на міжнародному рівні та довів свою майстерність на футбольному полі. Впевнені, що його внесок допоможе “Поліссю” досягти нових висот в чемпіонаті. Бажаємо успіху! Сила в Зграї!

– йдеться на офіційному сайті Полісся.

До слова, Полісся закінчило першу частину сезону УПЛ-2024/2025 на 5-му місці у турнірній таблиці, набравши у 17-ти турах 27 очок. До третього місця, який принесе єврокубки, відставання у 6 балів.

Коротко про футбольну кар'єру Олександра Андрієвського