Полісся офіційно підписало футболіста, якого позбулось Динамо
- Житомирське Полісся підписало 30-річного півзахисника Олександра Андрієвського.
- Колишній динамівець перебрався у клуб на правах вільного агента.
Житомирське Полісся оголосило про підписання чергового зимового новачка. До зграї "вовків" приєднався Олександр Андрієвський.
16 січня житомирський клуб оголосив про початок співпраці із 30-річним досвідченим гравцем центра поля. Олександр Андрієвський перебрався у Полісся на правах вільного агента, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт житомирського клубу.
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Зимове підсилення для зграї "вовків"
Нагадаємо, що в останній день 2024-го року Андрієвський залишив київське Динамо, за основну команду якого грав із 2018-го.
Ми раді вітати Олександра в нашій команді. Це гравець, який має досвід гри на міжнародному рівні та довів свою майстерність на футбольному полі. Впевнені, що його внесок допоможе “Поліссю” досягти нових висот в чемпіонаті. Бажаємо успіху! Сила в Зграї!
– йдеться на офіційному сайті Полісся.
До слова, Полісся закінчило першу частину сезону УПЛ-2024/2025 на 5-му місці у турнірній таблиці, набравши у 17-ти турах 27 очок. До третього місця, який принесе єврокубки, відставання у 6 балів.
Коротко про футбольну кар'єру Олександра Андрієвського
- Був у структурі Металіста-2 та Гірника-Спорт. У березні 2015-го у статусі вільного агента доєднався до Динамо-2.
- Пограв в орендах в одеському Чорноморці та луганській Зорі. За обидва клуби Андрієвський провів по 25 матчів.
- Із липня 2018-го грав за основну команду Динамо. У біло-синій футболці півзахисник відіграв 123 поєдинки, у яких відзначився 5 голами та 11 асистами.
- Разом із киянами двічі ставав чемпіоном УПЛ, а також по два рази тріумфував у Кубку та Суперкубку України.